Que marcas de luxo valem a pena? Conheça homem que destrói bolsas de R$ 14 mil para testar qualidade

THE NEW YORK TIMES - Um vídeo começa com uma grande bolsa de couro branca revestida com o logotipo da Louis Vuitton. Em milissegundos, uma mão com um canivete entra em cena e faz um enorme corte na lateral da bolsa antes de rasgá-la em suas costuras. Em outro, o solado vermelho característico de Christian Louboutin é arrancado de um salto alto preto com uma chave inglesa; em ainda outro, uma tesoura corta uma bolsa Prada de 2,2 mil dólares (cerca de R$ 10,8 mil) antes de um homem atear fogo a um pedaço do couro e transformá-lo em cinzas.

Você entrou no mundo do TikTok de Tanner Leatherstein, que tem mais de 950 mil seguidores. Leatherstein, cujo nome verdadeiro é Volkan Yilmaz, atraiu um culto de seguidores na plataforma - bem como no YouTube e no Instagram - por seu massacre de itens exorbitantemente caros. O motivo, segundo ele, é mostrar aos espectadores a verdadeira qualidade dos materiais e do trabalho artesanal e, em seguida, detalhar quanto o item pode ter custado para ser fabricado.

“Em muitos casos, minhas estimativas chegam a um décimo do que diz a etiqueta de preço”, disse Yilmaz em seu ateliê em Dallas, nos Estados Unidos, em dezembro. “As margens de lucro que sustentam o mercado de luxo ainda chocam muitas pessoas.”

Na entrevista editada abaixo, Yilmaz, 37 anos, falou sobre sua obsessão por couro, quanto ele gasta em produtos de luxo e o que procurar ao comprar itens de couro.

Quando começou sua paixão por artigos de couro?

Minha família era proprietária de um curtume (onde o couro cru ou pele animal são tratados para virarem couro) na Turquia, portanto, já nasci no ramo. Por volta dos 11 anos, curei cinco peles de carneiro para fazer minha primeira jaqueta de couro. Enquanto estava na faculdade em Istambul, trabalhei no curtume, depois fui para a China para aprender sobre importação e exportação de couro e, em seguida, para o Turcomenistão.

Em 2009, ganhei na loteria do green card dos EUA e me mudei para Chicago. Dirigi um táxi enquanto fazia um MBA na Universidade de Illinois, depois trabalhei como consultor de gestão, o que me fez sentir como se estivesse morrendo por dentro. Eu ainda era obcecado por couro, então criei minha própria marca de couro chamada Pegai, aprendendo sobre o lado do design no YouTube e dirigindo Uber para pagar as contas. Em 2019, quando o negócio estava em andamento, me mudei para Dallas.

Volkan Yilmaz, conhecido como Tanner Leatherstein, na Pegai, sua loja de couro em Dallas, em 21 de dezembro de 2023. Yilmaz rasga, queima e corta artigos de luxo para mostrar o quanto ele acha que eles realmente valem. Foto: Desiree Rios/The New York Times)

Por que você começou a criar conteúdo de mídia social?

Amigos e até mesmo amigos de amigos sempre me pedem para verificar suas compras de couro. O que eu acho da qualidade? Será que eles pagaram muito caro?

Isso me fez perceber que as pessoas não sabem muito sobre como o couro é obtido ou usado e desconfiam das margens de lucro dos produtos de luxo feitos de couro. Então, comecei a fazer alguns vídeos para responder às perguntas deles. Eu não esperava que eles explodissem desta maneira.

Mais do que qualquer outra coisa, você é conhecido por cortar bolsas. Por que você faz isso?

Quando comecei a dissecar as bolsas, queria mostrar que o preço realmente não tinha a ver com o couro ou os materiais usados, mas sim com o status associado a uma etiqueta. Muitas pessoas presumem automaticamente que, se é caro, deve ser bom.

Qual foi a primeira bolsa que você cortou?

Era uma maleta da Louis Vuitton. A Louis Vuitton é uma das marcas de couro mais famosas do mundo, mas muitas pessoas não sabem que o material do icônico monograma LV é, na verdade, lona. O primeiro vídeo que viralizou foi o de uma pequena carteira de 1,2 mil dólares (R$ 5,9 mil) da Chanel. Desde então, as solicitações para apresentar marcas diferentes não param de chegar.

O que você procura quando corta uma bolsa?

A qualidade do couro, é claro. Como ele foi tratado. Uso acetona para remover o acabamento e posso ver a quantidade de maquiagem plástica que foi aplicada ao couro. Queimo o couro para avaliar qual processo de curtimento foi usado. Em seguida, observo o trabalho artesanal, que se reflete na costura, nas ferragens e na construção.

Uma grande parte do que faço é avaliar as alegações da marca. Uma bolsa pode parecer boa por fora, mas quando você a abre e olha para dentro, ela conta outra história.

Quem são os quase 2 milhões de seguidores que você tem nas mídias sociais?

Definitivamente, há um grupo demográfico que odeia marcas de luxo, que acha que o preço é uma fraude e que as pessoas que pagam por elas são estúpidas. Depois, há pessoas que simplesmente adoram o valor de entretenimento de cortar produtos caros. Mas muitas pessoas estão assistindo aos vídeos porque gostam de luxo e querem entender melhor os produtos de qualidade. Elas querem avaliar suas compras de luxo ou vintage com os olhos abertos.

Quais marcas valem o dinheiro?

A Bottega Veneta usa couros incríveis, e já fiz três ou quatro vídeos sobre seus belos produtos. Embora em um vídeo - sobre uma carteira de 650 (R$ 3,1 mil) - eu a cortei e o forro era feito de um couro de qualidade inferior ao descrito na etiqueta. (A Bottega não respondeu a um pedido de comentário).

Gosto muito de uma marca escocesa chamada Strathberry. Eles fabricam seus produtos em Ubrique, que é uma pequena cidade na Espanha onde marcas como Loewe e Dior fabricam seus produtos. Mas a Strathberry custa uma fração do preço - mais ou menos 500 dólares (R$ 2,4 mil) em vez de 3 mil (R$ 14,7 mil). A Polene é outra grande marca feita por pessoas que realmente sabem o que estão fazendo. A Coach é muito boa em uma faixa de preço médio.

Você já ficou chocado com o que encontrou?

Não fico positivamente chocado - estou pagando muito dinheiro. É ótimo se pudermos mostrar que uma bolsa tem material e design excelentes, mas esse deveria ser o padrão.

As marcas entram em contato com você agora?

Na verdade, não, e especialmente não do setor de luxo. Não aceito itens gratuitos nem oportunidades de publicidade. As pessoas só confiarão em mim se eu for totalmente independente.

Muitas pessoas devem ter presenteado ou recebido artigos de couro durante as festas de fim de ano. Alguma dica para elas?

Confie em seus sentidos. Sinta-o. Se parecer plástico, isso não é um bom sinal. Sinta o cheiro. Não existe apenas um cheiro de couro, mas há um aroma agradável e levemente terroso no couro de qualidade. Ele não deve ter cheiro de produtos químicos.

Observe-o. O couro tem variações em sua estrutura de fibras e veios. Quanto mais variações você observar no tecido, mais natural e sem tratamento ele é. Se for exagerado com um acabamento pesado, o couro se torna padronizado e peles de qualidade inferior podem ser ocultadas.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.