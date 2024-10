Liam Payne: exame toxicológico aponta que cantor tinha drogas em seu organismo, diz jornal

Fontes do jornal revelaram que o exame apontou que o artista tinha “cocaína rosa”, droga que normalmente é uma mistura de várias substâncias, como cetamina, MDMA e metanfetamina, além de cocaína, benzodiazepina e crack. Um chumbinho de alumínio improvisado para ingerir as drogas também foi encontrado no quarto em que o cantor estava hospedado.

No dia da morte de Payne, funcionários do hotel ligaram para as autoridades argentinas pedindo para que “enviassem alguém com urgência” ao local. Eles afirmaram que um de seus hóspedes parecia estar sob efeito de álcool e drogas.