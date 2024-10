Liam Payne: veja detalhes já revelados sobre a morte do cantor

Liam Payne caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, no bairro argentino de Palermo, de uma altura de 14 metros. A autópsia preliminar do corpo apontou que a morte se deu em decorrência dos “ferimentos múltiplos” sofridos na queda e “sangramento interno e externo” no crânio, tórax, abdômen e membros. De acordo com o relatório oficial, os traumas na cabeça já foram o suficiente para levar o cantor à morte.

As autoridades locais continuam investigando a morte para reconstituir as últimas horas de Payne, como parte do protocolo, dadas as circunstâncias - mas os especialistas forenses afirmam que não havia sinais de que mais alguém estivesse envolvido na queda, como ferimentos defensivos.