Lollapalooza 2023: veja curiosidades sobre a história do festival

O Lollapalooza Brasil acontece nesta semana entre sexta, sábado e domingo, dias 24, 25 e 26 de março de 2023. O Estadão selecionou algumas informações curiosas a respeito do festival. Confira abaixo.

Da onde vem e o que significa o nome Lollapalooza?

A explicação sobre a origem do nome é dada por Perry Farrell, vocalista da Jane’s Addiction e idealizador do evento: “Eu estava deitado no carpete lendo o dicionário e me deparei com essa palavra: ‘Lollapalooza’. ‘Algo e/ou alguém excepcional ou maravilhoso. E, número dois, um pirulito em espiral gigante’”.

Quando aconteceu a 1ª edição do festival Lollapalooza?

O Lollapalooza surgiu nos Estados Unidos, em 1991. A ideia era reunir grupos de música alternativa em uma série de shows nos Estados Unidos que ocorreram entre julho e agosto daquele ano, por iniciativa da banda Jane’s Addiction.

Já a estreia do Lollapalooza no Brasil se deu em 2012, com shows entre os dias 7 e 8 de abril.

Continua após a publicidade

Lady Gaga ‘desconhecida’

Em 4 de agosto de 2007, antes de estourar nas rádios com o hit Just Dance e se tornar um fenômeno da música mundial, Lady Gaga se apresentou no festival, fazendo um show de curta duração em Chicago. Há alguns vídeos do momento disponíveis no YouTube.

Em 2007, Lady Gaga tocou no Lolla Chicago e cantou alguns dos seus hits. #Lolla25anos 🌈❤ pic.twitter.com/DrEblr8FSr — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) July 12, 2016

Em quais países acontece o Lollapalooza?

Além dos Estados Unidos, berço do festival, e do Brasil, também já houve edições do Lollapalooza nos seguintes países: Alemanha, França, Suécia, Argentina e Chile.

Quais os principais artistas internacionais que já passaram pelo Lollapalooza Brasil?

Em 2012, o festival contou com Foo Fighters, Calvin Harris, Joan Jett, Arctic Monkeys e Skrillex.

Continua após a publicidade

Em 2013, The Killers, Cake, Queens Of The Stone Age, Franz Ferdinand, Major Lazer e Pearl Jam.

Em 2014, Imagine Dragons, Arcade Fire, Pixies, New Order, Ellie Goulding e Muse.

Em 2015, Jack White (do White Stripes), Robert Plant, Bastille, Smashing Pumpkins, Calvin Harris e Pharrell Williams.

Em 2016, Florence & The Machine, Noel Gallagher, Mumford & Sons e Eminem.

Em 2017, The Strokes, Marshmello, The Weeknd e Metallica.

Em 2018, Wiz Khalifa, Lana Del Rey, Red Hot Chilli Peppers.

Em 2019, Post Malone, Twenty One Pilots, Kendrick Lamar e Sam Smith.

Continua após a publicidade

Em 2022, Miley Cyrus, A$AP Rocky, Alessia Cara.

Alguns dos artistas citados se apresentaram em mais de uma edição do festival, que também contou com dezenas de outros nomes internacionais e nacionais a cada edição.





















Continua após a publicidade