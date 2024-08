‘Emily em Paris’, ‘De Volta aos 15′ e mais estreias da semana no streaming

Série de Camila Queiroz e Maisa, De Volta aos 15 chega ao fim esta semana na Netflix Foto: Netflix/Divulgação

A segunda semana de agosto está recheada de lançamentos nas plataformas digitais, e eles vão de novas séries da Apple TV+ a comédias de ação do Prime Video, além do início do fim para algumas das séries mais populares da Netflix. Confira os destaques da programação nas plataformas de streaming desta semana:

Bad Monkey (Apple TV+)

Baseado no best-seller escrito por Carl Hiaasen, Bad Monkey conta a história de Andrew Yancy (Vince Vaughn), que foi afastado do Departamento de Polícia de Miami e agora é inspetor de saúde no arquipélago Florida Keys. Após tropeçar em um caso que começa quando um braço humano é pescado por turistas, ele percebe que, se puder provar que foi um assassinato, estará de volta às investigações. Ele só precisará passar por algumas figuras excêntricas da Flórida e um macaco malvado.

Estreia em 14 de agosto

Emily em Paris - Temporada 4, Parte 1 (Netflix)

Na quarta temporada da série criada por Darren Starr (de Sex and the City), além da França, Emily (Lily Collins) e seus amigos também passarão um tempo em Roma, na Itália. O elenco coadjuvante da série conta com Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery e Camille Razat, entre outros. A parte 1 estreia em 15 de agosto, e a parte 2, em 12 de setembro.

Estreia em 15 de agosto

As seis temporadas de Lost (Netflix)

Seis temporadas de Lost chegam à Netflix em 15 de agosto Foto: Bad Robot/Divulgação

Netflix coloca em seu catálogo as seis temporadas da série vencedora de dez Emmys, criada por J.J. Abrams, Jeffrey Lieber e Damon Lindelof em 2004. A produção acompanha a vida dos sobreviventes de um acidente aéreo numa misteriosa ilha tropical, após o avião que viajava de Sydney, na Austrália, para Los Angeles, nosEstados Unidos, cair em algum lugar perdido do Oceano Pacífico.

Estreia em 15 de agosto

Publicidade

Jackpot - Loteria Mortal (Prime Video)

Dirigido por Paul Feig, o novo filme do Prime Video retrata um futuro próximo, no qual uma “Grande Loteria” foi estabelecida na Califórnia: matar o vencedor antes do pôr do sol para reivindicar legalmente o prêmio de vários bilhões de dólares. Quando Katie Kim (Awkwafina) se muda para Los Angeles, ela se depara, por engano, com o bilhete premiado. Desesperada para sobreviver aos caçadores de prêmios, ela une forças com o agente de proteção de loteria amador Noel Cassidy (John Cena), que fará tudo o que estiver ao seu alcance para levá-la ao pôr do sol em troca de uma parte do prêmio.

Estreia em 15 de agosto

A Liga (Netflix)

Mike (Mark Wahlberg), um empreiteiro de Nova Jersey, acaba descobrindo o mundo dos superespiões e agentes secretos depois que Roxanne (Halle Berry), sua antiga namorada do colégio, reaparece e o recruta para uma missão arriscada em uma agência de inteligência dos Estados Unidos.

PUBLICIDADE Estreia em 16 de agosto De Volta aos 15 - Temporada 3 (Netflix)

Na temporada final de De Volta aos 15, um bug no Floguinho leva Anita, dessa vez, de volta aos 18 anos. Agora, além de encarar a vida na faculdade, ela descobre que tem mais alguém viajando no tempo e ditando as regras do jogo, podendo mudar os rumos de sua história.

Estreia em 21 de agosto

Publicidade

Um Lugar Silencioso: Dia Um (Aluguel no Prime Video)

Neste prelúdio da franquia de terror Um Lugar Silencioso, Sam (Lupita Nyong´o) testemunha a chegada das criaturas no planeta Terra e o respectivo massacre da população. Agora, ela e Eric (Joseph Quinn) precisarão aprender a viver com os monstros assassinos, que se orientam pelo som de suas vítimas.