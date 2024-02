Le Monde, jornal diário parisiense, escreveu para editorial: “Eles acham que são donos do bairro! Emily em Paris - vizinhos invasivos”. O site Paris Secret também postou sobre a romantização da série sobre a cidade, e publicou matéria sugerindo que Emily em Paris mostrasse a “verdadeira Paris”: “a cidade não é apenas um sonho, o cotidiano dela não se parece em nada com o de um parisiense”.

Além dos grafites, Andrada, moradora do edifício, relata dificuldades que a série trouxe, enfurecendo os moradores e vizinhos com turistas entrando no prédio e tirando fotos da entrada e dos arredores. Ela conta, em sua conta no TikTok, que chegou a ter uma discussão com vizinho que pensou que Andrada era uma turista.