Emmy acontece hoje: saiba onde assistir à cerimônia e aos vencedores e indicados no streaming

A entrega dos prêmios Emmy de 2023 acontece nesta segunda-feira, 15, após meses de atraso (inicialmente aconteceria em 18 de setembro de 2023) por conta da greve de Hollywood que envolveu atores e roteiristas.

Brian Cox em cena de Succession, da HBO Foto: Divulgação/HBO

As principais categorias da premiação são divididas entre séries de drama e séries de comédia. Há grandes chances de que os principais vencedores deste ano não sejam inéditos, uma vez que o drama Succession levou a estatueta em 2022 e 2020, e a comédia Ted Lasso nos últimos dois anos.

A Maravilhosa Sra. Maisel, premiada em 2018, e The Crown, em 2021, também estão entre as finalistas, mas têm poucas chances. Se houver alguma surpresa, a expectativa é de que fique por conta de The White Lotus ou O Urso, que venceram a categoria de melhor elenco em uma série de drama e comédia, respectivamente, categorias anunciadas antecipadamente.

Entre uma grande quantidade de sequências (séries lançadas em outros anos que apenas ganharam novas temporadas) há algumas novidades, como The Last Of Us, Andor e A Casa do Dragão (drama) e Wandinha e Jury Duty (comédia).

Há ainda a categoria de melhor minissérie, com Treta (Netflix), Dahmer - Um Canibal Americano (Netflix), Daisy Jones & The Six (Amazon Prime Vídeo), A Nova Vida de Toby (Star+) e Obi-Wan Kenobi (Disney+), além de outras referentes a outros formatos, como de reality shows.

A votação organizada pela Television Academy foi feita entre 15 de junho e 28 de agosto de 2023, e inclui séries que estrearam até maio daquele ano.

Continua após a publicidade

Onde assistir ao Emmy 2023 (em 2024)

A cerimônia dos prêmios Emmy 2023, que acontece nesta segunda, 15 de janeiro de 2024, acontece em Los Angeles, mas pode ser vista ao vivo no Brasil pelo serviço de streaming HBO Max ou pelo canal pago TNT, que farão a transmissão a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Confira abaixo em qual streaming é possível assistir às indicadas em cada uma das categorias de drama (melhor série, melhor ator e melhor atriz) e comédia (melhor série, melhor ator e melhor atriz), além das categorias de dramaturgia em que cada produção foi indicada.

Emmy 2023 - Drama

Andor (Disney+)

Melhor série de drama.

Continua após a publicidade

Better Call Saul (Netflix)

Melhor série de drama; melhor ator em série de drama (Bob Odenkirk); melhor atriz coadjuvante em série de drama (Rhea Seehorn).

The Crown (Netflix)

Melhor série de drama.

A Casa do Dragão (HBO Max e Claro TV+)

Continua após a publicidade

Melhor série de drama.

The Last Of Us (HBO Max e Claro TV+)

Melhor série de drama; melhor ator em série de drama (Pedro Pascal); melhor atriz em série de drama (Bella Ramsey).

Succession (HBO Max e Claro TV+)

Melhor série de drama; melhor ator em série de drama (Brian Cox, Kieran Culkin, Jeremy Strong); melhor atriz em série de drama (Sarah Snook); melhor ator coadjuvante em série de drama (Nicholas Braun, Matthew Macfadyen; Alan Ruck; Alexander Skarsgård); melhor atriz coadjuvante em série de drama (J. Smith-Cameron) .

Continua após a publicidade

The White Lotus (HBO Max e Claro TV+)

Melhor série de drama; melhor ator coadjuvante em série de drama (F. Murray Abraham, Michael Imperioli, Theo James, Will Sharpe); melhor atriz coadjuvante em série de drama (Jennifer Coolidge, Meghann Fahy, Sabrina Impacciatore, Aubrey Plaza, Simona Tabasco).

Yellowjackets (Paramount+, Claro TV+ e Netflix)

Melhor série de drama; melhor atriz em série de drama (Melanie Lynskey).

Na Netflix, somente a 1.ª temporada da série está disponível para assistir.

Continua após a publicidade

The Old Man (Star+)

Melhor ator em série de drama (Jeff Bridges).

The Handmaid’s Tale (Star+, Paramount+, Globoplay e Claro TV+)

Melhor atriz em série de drama (Elizabeth Moss).

Continua após a publicidade

Mal de Família (Apple TV+)

Melhor atriz em série de drama (Sharon Horgan).

A Diplomata (Netflix)

Melhor atriz em série de drama (Keri Russell).

Emmy 2023 - Comédia

Abbott Elementary (Star+)

Melhor série de comédia; melhor atriz em série de comédia (Quinta Brunson); melhor ator coadjuvante em série de comédia (Tyler James Williams); melhor atriz coadjuvante em série de comédia (Janelle James, Sheryl Lee Ralph).

Barry (HBO Max e Claro TV+)

Melhor série de comédia; melhor ator em série de comédia (Bill Hader); melhor ator coadjuvante em série de comédia (Anthony Carrigan; Henry Winkler).

Na Claro TV+, somente a 4.ª temporada da série está disponível para assistir.

O Urso (Star+)

Melhor série de comédia; melhor ator em série de comédia (Jeremy Allen White); melhor ator coadjuvante em série de comédia (Ebon Moss-Bachrach); melhor atriz coadjuvante em série de comédia (Ayo Edebiri).

Jury Duty (Amazon Prime Vídeo)

Melhor série de comédia; melhor ator coadjuvante em série de comédia (James Marsden).

Maravilhosa Sra. Maisel (Amazon Prime Vídeo)

Melhor série de comédia; melhor atriz em série de comédia (Rachel Brosnahan); melhor atriz coadjuvante em série de comédia (Alex Borstein).

Only Murders In The Building (Star+)

Melhor série de comédia; melhor ator em série de comédia (Martin Short).

Ted Lasso (Apple TV+)

Melhor série de comédia; melhor ator em série de comédia (Jason Sudeikis); melhor ator coadjuvante em série de comédia (Phil Dunster, Brett Goldstein).

Wandinha (Netflix)

Melhor série de comédia; melhor atriz em série de comédia (Jenna Ortega).

Falando a Real (Apple TV+)

Melhor ator em série de comédia (Jason Segel).

Disque Amiga para Matar (Netflix)

Melhor atriz em série de comédia (Christina Applegate).

Poker Face (Claro TV+)

Melhor atriz em série de comédia (Natasha Lyonne).