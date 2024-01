Nem sempre tudo foi glamour para a atriz Sarah Snook, do fenômeno Succession. Ela acaba de vencer, nesta segunda-feira, 15, o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática, apenas um dia depois de ganhar na mesma categoria no Critics Choice Awards e uma semana após conquistar o prêmio no Globo de Ouro. Mas, no começo da carreira, teve de escutar desaforos de superiores.

Em uma entrevista ao jornal britânico The Sunday Times, ela contou que já foi ofendida por um diretor de elenco e por um produtor de cinema. “Não queremos você porque você é uma ninguém, mas o diretor e o roteirista acham que você é boa para o papel”, Sarah diz ter escutado do diretor de elenco.

Sarah Snook vence Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática por 'Succession' nesta segunda-feira, 15 de janeiro Foto: Mario Anzuoini/Reuters

Como alternativa para o suposto desencaixe dela no padrão, ele teria feito uma proposta. “O que faremos é mudar tudo em você para que seja comercializável: vamos clarear seus dentes, escurecer seu cabelo, dar a você um personal trainer para que possa perder peso e ficar com a aparência ideal”.

À época, ela aceitou. O raciocínio foi de que “para que ter sucesso, preciso ser tudo o que eu não sou”.

Em outra ocasião, Sarah lembra que teve a atenção chamada na frente de todo o elenco e equipe de um filme por um produtor de cinema. O motivo? Estar comendo o “menor pedaço possível de um bolo de chocolate”.

Desta vez, uma pessoa do setor de figurino a defendeu e incentivou a não parar de comer. “E o tempo todo eu estava morrendo por dentro”, afirmou ao periódico inglês.

Sarah Snook dedica à filha o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática por 'Succession' Foto: Kevin Winter/AFP

Dada a volta por cima da melhor maneira, a intérprete de Shiv Roy deu um recado às mulheres durante o discurso de aceitação do prêmio. Ao falar abertamente sobre gravar grávida a última temporada de Succession, demonstrou que a maternidade não interfere em nada no trabalho. Aliás, ela afirma que ajudou.

“É muito fácil atuar quando se está grávida, porque os hormônios estão à flor da pele”, declarou ao dedicar a estatueta à filha de sete meses. “Meu maior agradecimento é para alguém que não entenderá nada do que estou dizendo no momento, mas eu a carreguei comigo nessa última temporada. E, na verdade, foi ela quem me carregou.”