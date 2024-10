Netflix revela exigências da família García Márquez para adaptação de ‘Cem Anos de Solidão’

Com presença das roteiristas Natalia Santa e Camila Brugés e do vice-presidente de conteúdo da Netflix na América Latina, Francisco Ramos, a Netflix revelou as duas exigências da família do escritor: o idioma e a locação. “Desde o início, alinhamos com a família García Márquez alguns pilares do projeto: ele teria gravação em espanhol e produção na Colômbia. Esses elementos não apenas preservam a essência da obra, mas garantem que o legado ressoe, promovendo um impacto cultural e econômico significativo para o audiovisual colombiano”.

Para Brugés, o projeto sentiu o peso de uma enorme responsabilidade: “A série precisava capturar as emoções que o livro desperta, sem esquecer que estamos lidando com uma linguagem diferente. O desafio foi equilibrar a fidelidade à obra original com a criação de uma experiência visual impactante”.