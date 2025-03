Bella Campos conta com a ajuda de 6 especialistas para viver Maria de Fátima em ‘Vale Tudo’

Bella Campos é Maria de Fátima no remake de "Vale Tudo". Foto: Divulgação/Globo

Bella Campos está imersa na preparação para interpretar Maria de Fátima na nova versão de Vale Tudo, novela que estreia no dia 31 de março na TV Globo. Durante a coletiva virtual realizada nesta terça-feira, 11, a atriz revelou detalhes sobre o processo de construção da personagem e a equipe de profissionais que a acompanha nesta jornada.

Interpretada originalmente por Gloria Pires na versão de 1988, Maria de Fátima é uma das grandes vilãs da trama, conhecida por sua ambição e desejo de ascensão social.

Para dar vida à personagem, Bella conta com o suporte de seis especialistas: uma fonoaudióloga, uma preparadora corporal, uma preparadora geral de elenco, uma preparadora no set, uma preparadora pessoal e uma profissional que a auxiliou no teste para o papel.

“Não é um número muito diferente do habitual. A gente conta com vários profissionais”, explicou Bella.

De acordo com a atriz, um dos principais desafios foi a adaptação do sotaque, já que ela é de Cuiabá e precisou trabalhar uma nova dicção para se aproximar da fala da personagem. Além disso, o suporte inclui especialistas que ajudam na compreensão das relações entre os personagens, na preparação física e na construção das cenas dentro e fora do set.

PUBLICIDADE “Comecei um pouco da construção da Maria de Fátima já no teste. Tive esse cuidado porque é uma personagem complexa e quis estudá-la bem profundamente antes de fazer o teste”, explicou.

Além do acompanhamento técnico, a atriz afirmou que mantém uma troca constante com a direção e com a autora da nova versão, Manuela Dias, para garantir que sua interpretação esteja alinhada com a proposta da novela.

Com um elenco estrelado, Vale Tudo contará com Taís Araújo no papel de Raquel Acioly e Débora Bloch na icônica personagem Odete Roitman. A trama, considerada um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira, foi escrita originalmente por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, e ficou eternizada pelo mistério sobre o assassinato de Odete Roitman, um dos momentos mais marcantes da televisão.