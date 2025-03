Cauã Reymond e Susana Vieira trocam selinho nos bastidores de ‘Vale Tudo’; assista

Atores trocaram selinho nos batidores da novela Foto: @cauareymond via Instagram

Cauã Reymond e Susana Vieira protagonizaram um momento descontraído nos bastidores das gravações da nova versão de Vale Tudo, novela das nove prevista para estrear no final de março. Os dois trocaram um selinho nesta segunda-feira, 10, e o ator registrou a cena nos Stories do Instagram.

No vídeo, Susana aparece caracterizada com uma peruca loira e recebe o carinho de Cauã. “Coisa mais linda, hein. Te amo”, declarou o ator. A atriz, por sua vez, brincou com o visual. “Eu com essa peruca estou odiando porque eu gosto do meu cabelo preto”, disse, antes de retribuir a declaração de carinho: “Eu te amo também.”

Mais cedo, Cauã já havia compartilhado detalhes do dia de trabalho nos Estúdios Globo, mostrando a cidade cenográfica e comentando sobre a rotina intensa de gravações. Na trama escrita por Manuela Dias, ele dará vida a César Ribeiro, um modelo decadente que se envolve com Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Débora Bloch). Ao lado de Maria de Fátima, César formará uma dupla de golpistas em busca de ascensão social.

A novela é um remake da versão exibida em 1988, que marcou a teledramaturgia brasileira ao abordar desigualdade social e corrupção. Escrita originalmente por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, a trama ficou eternizada pelo mistério sobre o assassinato de Odete Roitman, um dos momentos mais marcantes da televisão.