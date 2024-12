Nesta sexta-feira, 6, Raul Gil comentou sobre a sua saída do SBT, depois de 14 anos na emissora, e hoje foi a vez de Daniela Abravanel Beyruti, herdeira de Silvio Santos, se manifestar sobre a saída do veterano. Em um stories no seu perfil no Instagram, a CEO do SBT disse: “Você é e sempre vai ser querido para nós. Obrigada por fazer tão parte da nossa história”.

Filha de Silvio Santos se pronuncia sobre demissão de Raul Gil do SBT. Foto: Reprodução/SBT

Ao fazer o seu anúncio, Raul Gil desejou sorte a Daniela. “A Daniela deu uma pequena mudança no SBT. Eu quero que a Daniela tenha muita sorte e que ela seja muito feliz com as suas novas contratações. A gente está fora, mas, de repente, a gente volta. Eu voltei para o SBT três vezes”, disse o apresentador de 86 anos.

Em março, quando foi homenageado por Luciano Huck, na Globo, Raul Gil anunciou a sua aposentadoria. “Esse ano eu me aposento, não faço mais televisão”, disse arrancando gargalhada do público. O apresentador se manteve sério e concluiu: “vou ficar até o fim deste ano de 2024 e daí parei com a televisão”.

