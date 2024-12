Raul Gil deixa o SBT após 14 anos: ‘Minha vida vai continuar’

“Meus amigos, colegas, fãs e patrocinadores, o programa Raul Gil está fora do SBT após 14 anos”, começa Gil no vídeo. “Ganhei dinheiro lá, o Silvio Santos me colocou como sócio. E não estou preocupado em ficar parado. A minha vida vai continuar. A Daniela deu uma pequena mudança no SBT. Quero que ela tenha muita sorte e seja muito feliz com as suas novas contrações”. Ele cita Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos que assumiu a presidência do canal e tem promovido mudanças em seus bastidores.

O apresentador ainda fez referência às suas diversas passagens pelo SBT. “A gente está fora, de repente a gente volta. Eu voltei para o SBT três vezes; para a Record, três vezes; para a Band, duas vezes... Agora é uma questão de idade também, mas tudo bem. O programa descobriu tanta gente, levou muitas palavras de conforto para pessoas. Mas Deus é grande. Eu tiro o chapéu para nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sabe em 2025 estamos de volta, Deus sabe lá onde”, disse.