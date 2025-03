‘Vale Tudo’: Paolla Oliveira diz que procurou Renata Sorrah para falar sobre Heleninha: ‘Foi gentil’

“Eu tive a oportunidade de falar com a Renata. Não esperava. Ela foi tão gentil. Me recebeu, e a gentileza dela me impulsionou mais ainda”, disse Paolla. “Fui muito abençoada por poder encontrar com essa mulher e ver de perto quão grandiosa e intensa ela é”, complementou.

Para Paolla, trata-se de uma nova personagem, e não uma mera repetição do trabalho feito por Renata Sorrah no passado. “Temos a oportunidade de transformar o que já era grandioso em algo tão poderoso e novo. Essa é a intenção”, afirmou Paolla.