Agenda ESG Coca-Cola Brasil: foco em economia circular, preservação e acesso à água e impacto social

Construir um futuro mais sustentável para o planeta e para as pessoas, contribuindo para melhorar suas vidas. Esses são os objetivos da maior produtora de bebidas não alcoólicas do País, a Coca-Cola Brasil. Com 40 fábricas no território nacional, representadas pelo seu sistema de fabricantes, e o alcance de mais de um milhão de pontos de venda no varejo, a empresa está focada em uma agenda ESG sustentada por três questões prioritárias: economia circular, gestão hídrica, por meio de preservação e acesso à água, e empoderamento socioeconômico, gerando impacto social onde a companhia atua.

Entre as iniciativas em curso, está a meta, a ser alcançada até 2030, de coletar e reciclar uma embalagem para cada garrafa ou lata de bebida vendida, dentro da jornada rumo ao Mundo Sem Resíduos. Desde 2020, a Coca-Cola Company é signatária, ao lado da World Wildlife Fund e mais de 100 organizações, do acordo global em apoio à economia circular. Uma das iniciativas que traduzem o compromisso em ações práticas começou no Brasil em setembro de 2020, quando a Crystal lançou a primeira garrafa de água mineral produzida exclusivamente com material PET reciclado. A inovação, obtida depois de superados desafios técnicos e regulatórios, já evitou o uso de 30 mil toneladas de plástico virgem por ano, que seriam consumidas na produção de 1,5 bilhão de embalagens. Além disso, a garrafa nova é flexível e pode ser torcida facilmente, o que facilita o descarte e a coleta, e ainda diminui o nível de emissão de CO2.

Na jornada de gestão de resíduos sólidos, a companhia atua, por meio do patrocínio de suas marcas, em grandes eventos musicais, como Rock in Rio, Lollapalooza e Festival de Verão de Salvador, fomentando a economia circular, ao promover ações de coleta e reciclagem de copos e outros materiais que seriam descartados, e distribuindo brindes ao público em troca da entrega desses resíduos. Em parceria com Heineken, Natura e Braskem, só no Rock in Rio de 2022 foi possível coletar mais de 872 mil resíduos plásticos, que equivalem a 21 toneladas de materiais recicláveis.

Cooperativa Recicla Solar Green é uma das parceiras da Coca-Cola Brasil, no Recicla Solar





Outro pilar da agenda ESG está ligado à gestão da água. A companhia trabalha pela conservação de bacias hidrográficas, pelo acesso das comunidades à água e pela eficiência hídrica nas operações. Desde 2020 a The Coca-Cola Company cumpre seu compromisso de devolver à natureza 100% da água que utiliza em suas fábricas por meio de programas de conservação e reflorestamento em mais de 106 mil hectares em 5 biomas do País, além de já ter contribuído para ampliar o acesso à água segura a mais de 190 mil pessoas em 390 comunidades de 10 Estados brasileiros desde 2017 por meio do programa Água+ Acesso. A meta de reposição hídrica alcançada em 2020 segue avançando para que seja cada vez mais regional em cada uma das bacias hidrográficas nas quais a companhia opera.

O pilar social, por sua vez, também é focado no empoderamento econômico, com ações para incentivar a empregabilidade jovem, por meio do Instituto Coca-Cola Brasil, com programas como o Coletivo Jovem e, entre outras, para promover o empreendedorismo feminino, com projetos como “Empreenda como uma Mulher” que conta com mais de seis mil vagas para a capacitação de pequenos empreendedores do varejo alimentício, e o “Meu Negócio é Meu País”, lançado no ano passado e que já capacitou mais de 600 negócios liderados por mulheres em Salvador e Região Metropolitana. Neste ano, esse programa será expandido para mais de mil mulheres nas cidades de Caruaru (PE) e distritos próximos, fomentando ainda mais o empoderamento econômico no Nordeste.

Ambos os projetos fazem parte da plataforma de capacitação “Coca-Cola dá um gás no seu negócio”, que tem como objetivo impulsionar os pequenos empreendedores do varejo e do setor alimentício ao ser um portal de conteúdo educativo sobre empreendedorismo, marketing digital e atendimento ao cliente.

“Entendemos que temos o papel fundamental de fomentar o empoderamento econômico nas comunidades nas quais atuamos, para impulsionar a cadeia produtiva, envolvendo o pequeno produtor rural e até o informal, de maneira que possamos crescer juntos, dentro de um mercado justo para todos”, diz Katielle Haffner, gerente sênior de Assuntos Públicos, Comunicação e Sustentabilidade da Coca-Cola Brasil.

As ações sustentáveis seguem transversais aos negócios e perpassam processos e mensurações, procurando engajar colaboradores, clientes e fornecedores no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável atrelados aos pilares adotados pela companhia.