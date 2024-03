Água é tudo igual?

Água é a fonte da vida, essencial para a nossa hidratação e para a regulação dos mais diversos processos vitais. Porém, quando tomamos uma água mineral, estamos ingerindo também sais minerais como magnésio, ferro e potássio, que podem trazer benefícios adicionais à saúde.

Conheça os benefícios dessa grande aliada para sua saúde Foto: Freepik

Entre tantas opções disponíveis de água mineral, o principal critério que pode ajudar na escolha da marca é conhecer sua origem. Um dos atributos mais relevantes é ter a produção concentrada em uma mesma fonte, o que facilita o monitoramento e o controle de qualidade, garantindo que o produto atenda a todos os padrões. Trabalhar com uma única nascente proporciona, ainda, a vantagem de reduzir o impacto ambiental causado pela extração dos recursos hídricos.

A água mineral natural Minalba, por exemplo, nasce a 1,7 mil metros de altitude, na região serrana da cidade de Campos do Jordão (SP). De lá é distribuída para o País inteiro. Todo o processo é monitorado por um rígido controle de qualidade, com muita tecnologia aplicada, assegurando que a água não sofra nenhuma intervenção humana, 100% isenta de contato manual. A fonte está localizada em uma área de preservação ambiental, no Parque Água Santa, onde brota a 19,5ºC com pH alcalino e baixíssimo teor de sódio.

A água mineral natural Minalba nasce a 1,7 mil metros de altitude, na região serrana da cidade de Campos do Jordão (SP) Foto: Minalba

Os especialistas recomendam que os consumidores leiam o rótulo para selecionar a melhor água mineral. As diferenças podem ser muito significativas.

Além dessas dicas, separamos outras dez orientações e curiosidades que vão te fazer querer beber mais água mineral:





1 - O que é água mineral?

Trata-se da água obtida diretamente de fontes naturais ou por extração de águas subterrâneas. As águas minerais não contêm adição de sais, são naturalmente mineralizadas, ou seja, possuem uma composição química diferente da água potável. Um dos fatores determinantes para que isso aconteça é a localização geográfica da reserva, que resulta numa combinação única de elementos que compõem a água daquela fonte. Uma vantagem relevante das fontes de água mineral é estarem distantes dos grandes centros populacionais e comerciais, o que as mantém mais protegidas da influência humana e de possíveis contaminações. Essa influência pode ser avaliada no rótulo pela concentração de nitrato na água, que idealmente deve estar abaixo de 2 mg/litro.





2 - Água mineral faz bem à saúde

Por ser rica em sais minerais, a água mineral faz muito bem à saúde. Inclusive, alguns tipos de águas minerais, como as águas sulfurizadas, magnesianas ou alcalinas, são utilizados como coadjuvantes de tratamentos de diversos tipos de doenças, tanto pela ingestão quanto por banhos. No Brasil, um dos principais complexos fica em São Lourenço, onde fica o Parque das Águas e o SPA Balneário da marca São Lourenço, que, além de abrigar 9 fontes com características terapêuticas, ainda oferece variadas experiências em tratamentos estéticos.

Parque das Águas de São Lourenço Foto: Divulgação/Minalba

3 - A alcalinidade da água

Um dos pontos mais importantes para observar ao escolher a marca de água mineral é a alcalinidade da água, pois a manutenção de um pH ótimo, que no caso do corpo humano é de 7,5, é fundamental para o bom funcionamento do organismo.

Minalba Foto: Divulgação/

4 - Água mineral tem baixa quantidade de sódio

Outro ponto positivo das águas minerais para a saúde é a baixa concentração de sódio – que, consumido em excesso, pode causar retenção de líquidos e hipertensão. Algumas marcas presentes no mercado, como a Minalba, extraída na Fonte Água Santa, em Campos do Jordão, têm baixíssimo teor de sódio.

5 - Magnésio, aliado do organismo

Águas minerais de fontes magnesianas, como as encontradas no Parque das Águas São Lourenço, em Minas Gerais, são ricas em magnésio, substância que contribui para reduzir a acidez do pH sanguíneo, fortalecer os ossos, reforçar o sistema imunológico e aprimorar o funcionamento do cérebro, entre vários outros processos que deixam o organismo menos suscetível a desordens. Além disso, sua função laxante auxilia no funcionamento do estômago e do intestino.

6 - Potássio, regulador natural

O potássio é outro elemento importante da água mineral, pois contribui para regular o nível de açúcar e de gorduras no sangue. Isso facilita o funcionamento de vários sistemas do organismo, como o metabolismo, a circulação e as atividades renais.

7 - Água naturalmente gaseificada

A maioria das marcas de água com gás é produzida a partir do acréscimo artificial de gás, mas há também a água naturalmente gaseificada, mais leve e agradável para o consumo. Dois exemplos famosos são a marca francesa Perrier, cuja fonte está localizada no sul da França, na cidade de Vergèze, e a brasileira São Lourenço, uma das águas minerais mais antigas do mercado nacional, com fonte na cidade de São Lourenço, em Minas Gerais.

8 - Banhos com águas minerais

Não é somente a ingestão de água mineral que contribui para a saúde. Os banhos com água sulfurosa fazem bem para pele e funcionam como tratamento para diversas doenças tópicas, devido às propriedades cicatrizantes. Seu uso também é indicado para pacientes com doenças reumáticas, problemas de articulação, laringite, bronquite, sinusite, colites e diabetes, graças à ação desintoxicante e à capacidade de estimular o metabolismo.

9 - Cuidar para ter sempre

Por ser um bem tão precioso, é essencial cuidarmos de toda a cadeia das águas minerais. Hoje um dos principais pontos de atenção são as embalagens plásticas que muitas vezes não são descartadas corretamente, poluindo o meio ambiente. Pensando nisso, a grande aposta da Minalba Brasil são as embalagens de água em lata. O consumo de água em lata reduz o impacto ambiental em comparação às demais embalagens, já que o alumínio é 100% e infinitamente reciclável. Uma lata descartada corretamente volta para as gôndolas em cerca de 60 dias.

10 - Quanto beber de água por dia?

É preciso levar em conta algumas variáveis, como a temperatura do dia e o nível de prática de atividades físicas, mas uma boa referência é multiplicar o seu peso por 35 ml. Assim, por exemplo, uma pessoa de 70 kg deve beber 2,5 litros de água por dia. E já que esse alimento é o que você mais vai ingerir em toda a sua vida, que tal escolher uma água que te dê mais hidratação e mais nutrição?