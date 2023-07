Produção de veículos recua 7,1% em junho apesar de alta nas vendas com programa federal, diz Anfavea

Apesar do programa do governo federal, que concedeu bônus para reduzir os preços dos automóveis no País, a produção de veículos teve queda de 7,1% no mês passado, quando comparada ao volume de junho de 2022. No total, 189,2 mil unidades foram montadas, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. As montadoras também eliminaram 505 vagas de trabalho no período — elas empregam agora menos de 100 mil pessoas.

A produção em junho representa uma queda de 17% em relação a maio, quando as montadoras reforçaram os estoques à espera da corrida dos consumidores às concessionárias por conta dos descontos de R$ 2 mil a R$ 8 mil patrocinados pelo governo. Divulgado nesta sexta-feira, 7, pela Anfavea, a associação que representa o setor, o balanço mostra que a indústria automotiva produziu 1,13 milhão de veículos no primeiro semestre, ainda uma alta de 3,7% frente aos seis primeiros meses do ano passado.

Com o impulso dos descontos do governo, as vendas de veículos subiram 6,4% na comparação com junho de 2022 e 7,4% frente a maio, somando, no mês passado, 189,5 mil unidades na soma de todas as categorias.

Boa parte dos carros vendidos, porém, já estava em estoque. Sabendo que os bônus autorizados pelo governo seriam consumidos rapidamente, as montadoras voltaram a parar a produção em junho, já que, apesar do repique estimulado pelo apoio federal, o mercado segue pressionado pelo aumento dos juros.

Boa parte dos carros vendidos já estava no estoque Foto: Werther Santana / Estadão

Neste mês, os ajustes continuam em fábricas da Renault e da General Motors (GM), que suspenderam, na segunda-feira, um turno de produção em São José dos Pinhais (PR) e São José dos Campos (SP), respectivamente. A Volkswagen também volta a parar na semana que vem a produção do utilitário esportivo T-Cross no Paraná e vai dar, a partir de segunda-feira, dez dias de férias coletivas em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, onde monta os modelos Novo Virtus, Novo Polo e Nivus, além da picape Saveiro.

Continua após a publicidade

De janeiro a junho, 998,6 mil veículos foram vendidos no País, 8,8% a mais do que no primeiro semestre do ano passado. O balanço da Anfavea mostra ainda queda de 22,6% das exportações, no comparativo de junho com igual mês do ano passado. Os embarques, de 36,6 mil veículos no mês passado, caíram 17,4% contra maio. No acumulado dos seis primeiros meses do ano, as exportações tiveram queda de 7,7%, somando 227,2 mil unidades.