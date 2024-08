BC decide intervir no câmbio e anuncia primeiro leilão de dólares à vista desde abril de 2022

Declarações anteriores do próprio Campos Neto e do diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo – reforçando que o BC esteve prestes a intervir durante o estresse no início de agosto – já eram vistas por analistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast como um recado de que a autoridade monetária barraria tentativas de agentes de provocar uma corrida ao dólar. Galípolo foi indicado ontem à presidência do BC pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O economista-chefe da corretora Monte Bravo, Luciano Costa, afirma que há expectativa de saída de cerca de US$ 1 bilhão amanhã em razão do rebalanceamento do fundo americano EWZ (MSCI Brazil ETF), que vai passar a incluir ações brasileiras listadas no exterior, como XP e Nubank. O EWZ é o principal ETF (fundo que replica um índice de mercado) brasileiro negociado nos Estados Unidos – conhecido popularmente como “Ibovespa dolarizado”.