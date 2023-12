Banco Ourinvest passa a se chamar Ouribank

A história de sucesso do Ouribank, antes conhecido como Banco Ourinvest, instituição que carrega em sua marca o nome de um dos primeiros ativos que negociou (ouro), é pautada pela inovação, transparência e proximidade com o cliente, atributos que estarão presentes na nova fase de sua evolução.

O reposicionamento da marca parte desse processo e sinaliza os próximos passos da instituição, que ao longo das décadas atuou também em outros segmentos do mercado, como crédito, real estate, investimento e câmbio. A ideia é ampliar a prateleira de serviços e produtos nos próximos anos e ser um banco completo.

Leia também

A decisão de reposicionar a marca surgiu naturalmente como parte de uma trajetória pontuada por transformações, comenta a diretora de Comunicação e Relações Institucionais do Ouribank, Fernanda Consorte. “Nos últimos anos, começamos a analisar a carteira de produtos e vimos a oportunidade de expandir o portfólio. O nome evoluiu para destacar m arcar essa passagem na direção de novos desafios, mas o DNA de inovação e evolução constante, marca do Ourinvest, permanece”, comenta Fernanda.

Fernanda Consorte, diretora de Comunicação e Relações Institucionais do Ouribank Foto: Divulgação/Ouribank

O mercado de câmbio, principal nicho de atuação do Ouribank, deve seguir puxando a operação. Este ano, a expectativa é que ultrapasse a marca de US$ 30 bilhões de volume transacionado, três vezes mais do que movimentava há dois anos. O sucesso do braço de câmbio se explica pela grade completa de soluções, que inclui operações internacionais em moeda, conta corrente no exterior, crédito, além de um hub de soluções de pagamentos e BaaS (Banking as a Service). O banco foi pioneiro ao oferecer operações de proteção cambial (hedge) há 40 anos.

“Hoje, somos um banco de câmbio especializado e seguiremos assim, mas ainda temos um pouco de ouro, crédito doméstico e internacional. E vamos expandir nosso portfólio ainda mais, criar produtos de conta corrente e serviços como cobrança. O foco é ser um banco completo”, explica Fernanda. O Ouribank tem serviços e produtos para pessoas físicas, mas o cliente mais relevante da instituição são as médias empresas, com faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 300 milhões.

Além de representar uma fase em que a grade de produtos e serviços será ampliada, a mudança no posicionamento da marca também responde a outra estratégia, a de investir em uma operação mais digital. Nos últimos três anos, a instituição investiu R$ 100 milhões na digitalização da operação. “Melhoramos processos internos e reorganizamos as áreas. Temos uma característica de relacionamento próximo com os clientes e isso permanecerá. A ideia é trazer a tecnologia para ajudar ainda mais na agilidade do atendimento, nas soluções propostas.”

Em 2020, quando o banco decidiu acelerar a digitalização, o Ouribank tinha perto de 80 colaboradores, número que saltou para os atuais 530, um terço deles de tecnologia. Na nova estratégia, não haverá mudança na divisão de negócios do Ouribank em duas áreas.

A instituição tem uma unidade de banco de relacionamento, que atende majoritariamente médias empresas, mas também pessoas físicas, e outra de Banking as a Service, um hub de soluções de pagamentos que permite a empresas de diferentes segmentos e fintechs oferecerem serviços financeiros aos clientes sem que eles precisem ir a um banco.

Instituição especializada em câmbio reposiciona a marca, como mais um passo em sua evolução, e busca ser um banco completo Foto: Arte/Ouribank

Ao mesmo tempo que redesenha o planejamento para os próximos anos e reposiciona a marca, o Ouribank comemora o reconhecimento da solidez da operação, expressa pelo rating A.br, atribuído pela agência de classificação de risco Moody’s. Ao avaliar itens como capitalização do banco, métricas de liquidez e de rentabilidade, além da qualidade da carteira de crédito, a Moody’s reforça a perspectiva de crescimento saudável da operação. “Ter uma agência avaliando a operação e reconhecendo a solidez corrobora o planejamento estratégico visando ampliar a atuação do Ouribank. Em câmbio somos muito completos, e seremos também em outros serviços bancários”, finaliza Fernanda.