BASF lança ferramenta digital para agricultores com informações personalizáveis

Na última década, os agricultores brasileiros implementaram diversas ferramentas digitais para as tarefas do cotidiano. De soluções específicas para agricultura digital a aplicativos de celular que todos possuem na palma da mão, cada vez mais essas alternativas têm contribuído para a tomada de importantes decisões no campo. Pesquisas mostram que aumenta o número de produtores propensos a fechar compras, buscar informações e trocar conhecimento pelos meios digitais.

Ciente dessa tendência, a BASF, líder mundial na área química, desenvolve produtos voltados para atender às necessidades da agricultura, um dos setores mais importantes da economia brasileira. Além de soluções para sementes, proteção de cultivos e agricultura digital, a empresa também atua em estratégias inovadoras que levam informação, interação, tecnologia e apoio à jornada dos agricultores.

A plataforma Fazenda BASF é um dos mais importantes hubs do agronegócio do País Foto: Divulgação/ Basf

Lançada em 2021, a plataforma Fazenda BASF é um dos mais importantes hubs do agronegócio do País, com acesso totalmente gratuito mediante um simples cadastro no site (https://fazenda-agro.basf.com/) Nesse ambiente virtual em constante atualização, agricultores e profissionais do setor não só encontram conteúdo sobre manejo, clima, tendências de safra, entre outros assuntos, como também podem trocar experiências e participar de eventos online.

E, entendendo as necessidades do campo e buscando estar ainda mais conectada à realidade do agricultor, a BASF lança nesse espaço uma nova ferramenta: o Minha Fazenda BASF. “Trouxemos o campo para o mundo virtual, com a possibilidade de interação verdadeira sem perder nosso propósito de contribuir para o legado dos agricultores. Por meio de pesquisas e do nosso contato diário com eles, identificamos que uma das maiores dores desse público é o acesso a informações de qualidade, confiáveis”, explica Marina Maia Ribeiro, gerente de Comunicação e Marca da Divisão de Soluções para a Agricultura da BASF.

“Como nossa estratégia mantém o cliente no centro de tudo o que fazemos, entendemos que era necessário levar essa lógica para nossa plataforma digital do agro, a Fazenda BASF. E assim surge o Minha Fazenda BASF”, complementa. Com a nova ferramenta, o agricultor terá acesso rápido e fácil a informações de qualidade e com a credibilidade da BASF.

Esse recurso, também de acesso gratuito, permitirá a personalização das informações. O agricultor poderá inserir na plataforma dados como localização, cultivo e preferências. Com base nesses dados, a plataforma fornecerá a ele orientações específicas voltadas para sua realidade, de acordo com seu momento de cultivo. A ferramenta disponibilizará informações fundamentais para a tomada de decisões, como previsão do tempo e de chuva, orientações agronômicas para pré-plantio, plantio, manutenção e colheita, entre outras.

“É um lançamento que vai ser aprimorado com base nos dados de usabilidade, ou seja, quanto mais informações o sistema adquirir, melhor será seu desempenho”, destaca Marina. Nessa primeira fase de lançamento, o Minha Fazenda BASF estará disponível para as culturas de soja, milho, algodão e café.

“Nosso papel principal é entender como podemos oferecer soluções para garantir o uso eficiente dos recursos com tecnologia eficaz para produção. Quando falamos da agricultura e dos agricultores, estamos falando com um setor que trabalha com a perenidade e a longevidade, ou seja, em muitos casos, a produção agrícola foi iniciada por uma geração e vai ser deixada para outras. Quando olhamos para esse cenário e vimos, por meio de pesquisas, que o agricultor brasileiro é um dos mais aptos a adotar ferramentas digitais no mundo, entendemos que havia uma oportunidade de transformar nossa comunicação no digital”, diz a executiva.

A Divisão de Soluções para a Agricultura da BASF trabalha para auxiliar não somente o agricultor, mas a sociedade como um todo, em um momento em que o planeta passa por um rápido crescimento e aumenta a demanda por uma agricultura mais produtiva, saudável e sustentável. Além das estratégias digitais que conectam o campo, a companhia também conta com um time de especialistas focado em soluções que vão desde o desenvolvimento de sementes e melhoramento genético, passando por proteção química e biológica dos cultivos, controle de pragas e manejo do solo – tudo para atender às necessidades de quem planta, colhe e coloca alimento na mesa de milhões de brasileiros.

“A estratégia da BASF para a agricultura é focada em inovação para que os agricultores possam alimentar uma população em crescimento e enfrentar desafios como limitação de terras agricultáveis, pressão de pragas e doenças e mudanças climáticas, aliando produtividade e sustentabilidade. A BASF oferece a solução de que o agricultor precisa, diante da necessidade de cada cultivo. Por isso, somos parceiros na construção do legado dos agricultores. Entendemos que, para oferecer uma solução completa, é preciso que haja a integração das nossas três frentes de atuação: sementes, proteção de cultivos e agricultura digital”, finaliza Marina.