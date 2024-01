Bem-estar da equipe é premissa para o crescimento projetado pela Mondelez Brasil

A Mondelez Brasil tem uma visão de futuro bem definida: pretende dobrar de tamanho no Brasil nos próximos seis anos e consolidar a liderança no mercado de snacks. Para alcançar esses objetivos, a dona de marcas como Bis, Club Social, Lacta, Oreo, Sonho de Valsa, Tang e Trident – que já estão presentes em 92% dos lares brasileiros – aposta cada vez mais no desenvolvimento do time de talentos e no fortalecimento da cultura organizacional.

A Visão 2030 da companhia envolve uma série de iniciativas para ampliar a autonomia, a agilidade, a capacidade de inovação e a satisfação da equipe. São medidas que impactam positivamente o ambiente de trabalho, a perspectiva de carreira e o pacote de benefícios. Outra diretriz é assegurar a representatividade da sociedade dentro da organização, com medidas efetivas para promover a diversidade e a equidade de gênero.

“Acreditamos que empoderamento, foco e conexão são os três principais comportamentos habilitadores para o sucesso”, diz a vice-presidente de Recursos Humanos da Mondelez Brasil, Mari Quintana. “Empoderamento em tomada de decisões para acelerar resultados, foco para simplificar e priorizar agendas, e conexão para aproximar as pessoas dentro e fora da organização.”

A Mondelez desenvolve uma série de iniciativas para aumentar o nível de satisfação do time e reforçar a cultura organizacional Foto: Divulgação/Mondelez

Planejamento de carreira

A empresa incentiva que líder e liderado discutam e construam planos de desenvolvimento robustos e consistentes, com protagonismo do profissional rumo ao crescimento individual e da companhia. Um exemplo de iniciativa com esse propósito é o projeto Match & Grow, que foi iniciado no Brasil e no México e hoje está rodando em todas as operações no mundo.

“O objetivo do programa é permitir que líderes donos de projetos acessem habilidades de colaboradores que podem estar fora de sua equipe imediata, gerenciando experiências ou projetos de curto prazo”, explica a executiva. Desta forma, ela acrescenta, o colaborador desenvolve novas habilidades e amplia seu networking, incluindo eventualmente até operações da companhia em outro país. Essas ações se conectam com uma importante meta corporativa: preencher pelo menos 70% das vagas com talentos internos.

A Mondelez Brasil incentiva também o voluntariado, realizado por meio da plataforma global Changemakers, que conecta pessoas interessadas em doar tempo e conhecimento às ONGs e instituições cadastradas. A ideia é que essas atividades sejam realizadas durante a jornada de trabalho. No mais recente Dia do Voluntariado, em agosto, a empresa realizou a primeira edição do ChangeDay, oferecendo serviços à população do entorno das fábricas da empresa no País, localizadas em Curitiba (PR) e em Vitória de Santo Antão (PE). Ao todo, foram cerca de 400 voluntários envolvidos e mais de 2 mil serviços prestados, beneficiando 1.500 pessoas.

Evolução constante

A Mondelez Brasil permanece atenta às mudanças do mercado de trabalho. Um exemplo é a consolidação do modelo híbrido e flexível, que já era uma realidade na empresa antes da pandemia e foi impulsionado por investimentos em tecnologia e em comunicação, para manter o engajamento e a conexão entre os colaboradores. Hoje, cada time pode se organizar de forma customizada às necessidades e aos interesses individuais. A companhia encoraja, no entanto, que momentos de conexão, celebração, colaboração e co-criação sejam presenciais, o que contribui para o senso de pertencimento e o fortalecimento do trabalho em equipe.

Antes da pandemia, a empresa já havia criado uma sala de descompressão e promovia oficinas de saúde mental, meditação, massagem e exercício laboral, cuidados reforçados com a crise sanitária. A expansão do formato híbrido levou várias ferramentas também para o digital – muitas das quais estão à disposição não apenas dos colaboradores, mas também dos familiares. Uma dessas ferramentas é o Programa de Apoio ao Empregado e Família, disponibilizada no Portal Viver Bem, que proporciona atendimento por telefone relacionado a diversos campos – suporte psicológico, nutricional, financeiro e jurídico. Há também uma parceria com o Cíngulo, aplicativo de terapia guiada.

Algumas estratégias adicionais foram adotadas para assegurar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal: bloqueio automático de agendas no horário de almoço e no final do expediente, sexta-flex e segunda-feira de foco, em que a agenda é reservada à organização das demandas da semana. “A Mondelez Brasil tem a preocupação de estar em evolução constante como empregadora”, diz a vice-presidente de Recursos Humanos. “Outras iniciativas certamente virão para torná-la um lugar cada vez mais atraente para trabalhar.”

