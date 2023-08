Bio-Hybrid, um passo adiante na mobilidade sustentável e acessível

O Bio-Hybrid, nova tecnologia que combina energia térmica flex e eletrificação, será aplicado em produtos da Stellantis fabricados no Brasil. Dona das marcas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Abarth e Ram, a empresa acaba de apresentar a novidade, desenvolvida pelo Tech Center Stellantis na América do Sul em associação com fornecedores, pesquisadores e outros parceiros.

Diferentes arquiteturas com um conjunto de motorização híbrida flex poderão ser adaptadas às plataformas do atual lineup da empresa. Compatível com as linhas de produção dos três Polos Automotivos da Stellantis no País – Betim (MG), Porto Real (RJ) e Goiana (PE) –, o Bio-Hybrid se enquadra na estratégia de produção multirregional e reforça a rota tecnológica de mobilidade acessível e sustentável adotada pela Stellantis para potencializar o uso do etanol como combustível renovável.

Antonio Filosa, presidente da Stellantis para a América do Sul, enfatiza o uso de tecnologias que combinem etanol com eletrificação Foto: Divulgação Stellantis

Combinar a propulsão à base do biocombustível com sistemas elétricos está em linha com as diretrizes do plano estratégico de longo prazo da empresa, chamado Dare Forward 2030. O plano prevê uma transição energética contínua e sustentável a partir da descarbonização de processos e produtos até 2038, com redução das emissões em 50% já em 2030.

Tecnologia brasileira

O desenvolvimento das tecnologias Bio-Hybrid é um dos resultados obtidos com a criação da plataforma Bio-Electro no ano passado. Com essa iniciativa, a Stellantis articulou um grande conjunto de parcerias estratégicas, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento e a implementação de novas soluções de motopropulsão para a descarbonização da mobilidade.

O Bio-Electro está baseado em três pilares: Academy (abrange informação, formação e recrutamento), Lab (incubação de ideias e desenvolvimento de ecossistema) e Tech (materialização de soluções e da inovação). O Bio-Hybrid é um dos frutos do pilar Tech. “Estamos falando de uma tecnologia de descarbonização da mobilidade que privilegia as características e os recursos do Brasil, como o etanol e a energia elétrica limpa”, enfatiza Antonio Filosa, presidente da Stellantis para a América do Sul.

Filosa dará mais detalhes sobre a novidade durante a sua participação no Summit Indústria Automotiva Estadão, que será realizado no dia 10 de agosto.