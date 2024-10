Brooklin ganha novo marco com projeto que combina lazer completo e localização privilegiada

Imagem em desenvolvimento, sujeita a alteração Foto: Divulgação/Even

Na hora de escolher um imóvel, seja para morar ou investir, o consumidor contemporâneo valoriza, cada vez mais, qualidade de vida, conveniência e um estilo de moradia que vá além do simples conceito de lar. Com um olhar cada vez mais exigente e atento às tendências, o futuro morador ou investidor busca empreendimentos que combinem sofisticação, lazer completo e localização estratégica. Atenta a essa tendência de mercado, a Even, uma das maiores construtoras e incorporadoras do Brasil, anunciou seu mais novo projeto imobiliário, o Arizona 1002, no Brooklin, bairro da zona sul de São Paulo que, nos últimos anos, se consolidou como um dos polos residenciais e comerciais mais atraentes da cidade.

“Hoje, o público não se contenta apenas com uma boa localização. Queremos oferecer um estilo de vida completo, com áreas de lazer sofisticadas, plantas amplas e serviços que proporcionem praticidade e bem-estar”, afirma João Paulo Laffront, diretor de Incorporação da Even, ao falar sobre o diferencial do Arizona 1002 no atual mercado imobiliário. Segundo Laffront, o empreendimento “foi pensado para atender o público exigente da região, que valoriza a combinação entre qualidade de vida e infraestrutura de alto padrão”.

O condomínio contará com uma infraestrutura de lazer robusta, que inclui uma quadra de tênis de saibro, um diferencial pouco comum em projetos residenciais. De acordo com um estudo recente de pós-venda de um lançamento da incorporadora, mais de 75% dos compradores disseram que a quadra de tênis influenciou na decisão de compra. “O piso de saibro atende a uma demanda latente do público local. O tênis é um esporte muito praticado na região, e há grande procura por quadras”, afirma Laffront.

Localização estratégica

Localizado entre as Ruas Arizona, Guaraiuva e Michigan, o Arizona 1002 está em uma das áreas mais nobres e desejadas do Brooklin, a poucos minutos de importantes vias de acesso, como a Avenida Faria Lima e a Marginal do Pinheiros. O bairro, que já se consolidou como um dos principais polos de negócios de São Paulo, também oferece uma ampla gama de conveniências e serviços. “O Brooklin é um bairro bucólico, plano e muito completo em termos de infraestrutura. Os moradores têm fácil acesso a uma vasta oferta de comércio, serviços e opções de lazer, como o Parque Bruno Covas, que fica a poucos minutos do empreendimento”, diz Laffront.

A proximidade com bairros igualmente valorizados, como Itaim, Vila Olímpia e Campo Belo, amplia ainda mais as possibilidades de lazer e conveniência para os futuros moradores. “A cena gastronômica do Brooklin também é um grande atrativo, com uma variedade de cafés, restaurantes e padarias que fazem do bairro um lugar dinâmico e plural”, acrescenta.

Infraestrutura completa para famílias

Além da quadra de tênis, o Arizona 1002 oferece uma ampla gama de espaços pensados para o bem-estar e convivência. O projeto conta com um wellness center completo, que inclui piscina coberta com raia de 25 metros, sala de pilates, academia e sala de massagem. “O foco do Arizona 1002 são famílias que buscam uma moradia completa, que proporcione lazer e qualidade de vida”, destaca o diretor da Even.

A estrutura de lazer para as crianças também não foi esquecida: “Para os pequenos, teremos piscinas, playground, brinquedoteca e quadra de jogos. Tudo pensado para criar um ambiente de convivência e interação para toda a família”, explica Laffront. Além disso, o projeto inclui um salão de festas com terraço, espaço gourmet e uma praça ampla com paisagismo pensado para ser um lugar de contemplação e lazer ao ar livre.

Integração com o entorno

A arquitetura contemporânea e minimalista é outro ponto de destaque do Arizona 1002, alinhada à identidade dos projetos da Even. O projeto foi desenvolvido pelo renomado escritório Königsberger Vannucchi Arquitetos Associados, que buscou incorporar elementos naturais e orgânicos ao design, conectando o empreendimento com a atmosfera do bairro. “A fachada do Arizona 1002 é imponente e ao mesmo tempo acolhedora, com o uso de tijolinho e cores neutras que remetem à tradição do Brooklin, mas com uma linguagem contemporânea”, comenta Laffront.

O paisagismo, assinado pelo Núcleo Arquitetura da Paisagem, também desempenha um papel importante no conceito do projeto. A abundância de áreas verdes reflete a arborização característica do bairro e visa proporcionar aos moradores um contato direto com a natureza. “O lobby de acesso da Rua Arizona, por exemplo, será envolvido por um paisagismo exuberante, que destaca a conexão do projeto com o ambiente ao redor”, complementa.

Expertise no Brooklin

O Arizona 1002 não é o primeiro projeto da Even no Brooklin. A incorporadora já tem uma longa trajetória na região, com 15 empreendimentos lançados ao longo de quase duas décadas. Essa expertise acumulada influenciou diretamente no desenvolvimento do novo projeto. “Conhecemos profundamente a essência do bairro e do perfil de moradores que buscam imóveis na região. Desde o nosso primeiro lançamento no Brooklin, o The View, até projetos mais recentes como o Arbo Casas Verticais, sempre nos baseamos em dados e insights que nos permitem criar soluções alinhadas às necessidades e expectativas do público”, ressalta Laffront.

O Arbo Casas Verticais, um dos projetos de maior sucesso da Even na região, foi 100% vendido em apenas 3 meses. “Esse resultado, e nosso histórico no bairro, nos inspirou no desenvolvimento do Arizona 1002. A assertividade na escolha do terreno e o foco em oferecer uma experiência completa de moradia são fatores que se repetem nesse novo projeto”, explica o diretor.

Com o Brooklin em constante valorização, o Arizona 1002 se posiciona não apenas como uma excelente opção de moradia, mas também como um investimento estratégico para quem busca valorização imobiliária. “A localização privilegiada, aliada à qualidade do projeto e à infraestrutura completa, faz do Arizona 1002 um produto altamente competitivo”, finaliza Laffront.

O estande do projeto, já aberto para visitação, fica na Rua Arizona, 1002.

Com previsão de abertura do apartamento modelo decorado em breve.