Campanha do Sicredi incentiva poupança com sorteio de R$ 500 mil em outubro

Para incentivar o hábito de poupar e ajudar as pessoas a concretizarem seus sonhos, o Sicredi realiza, há oito anos, a campanha Poupança Premiada nos Estados Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Todas as semanas, a ação promocional sorteia prêmios de R$ 5 mil para os associados que têm conta poupança. Em outubro, o mês da poupança, será sorteado o prêmio especial de R$ 500 mil.

“Quando recebi a ligação do gerente da agência, não acreditei. Demorou a cair a ficha”, conta Sandro Costa, poupador que recebeu o prêmio de R$ 500 mil em 2022, por meio do sorteio.

Morador de Campo Bonito (PR), Costa precisou apenas economizar investindo na poupança da instituição financeira cooperativa para ganhar o dinheiro, que chegou em boa hora. “Não imaginava ganhar esse prêmio, que veio em um momento especial na minha vida, ajudando a concretizar meus sonhos e da minha família”, celebra.

O associado ganhador dos R$ 500 mil Sandro Costa em 2022 ao lado de sua família e colaboradores do Sicredi Foto: Sicredi/Divulgação

Ao todo, a promoção Poupança Premiada sorteia R$ 2,5 milhões em prêmios até o fim do ano. Além disso, em dezembro, para encerrar a campanha, ainda haverá o sorteio de R$ 1 milhão.





Dia Mundial da Poupança

No dia 31 de outubro é celebrado o Dia Mundial da Poupança. A data tem o objetivo de estimular os consumidores a aumentar suas reservas financeiras e a administrar com disciplina o orçamento familiar. Também é nessa data que o Sicredi realiza o grande sorteio de R$ 500 mil aos associados.

De acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), a poupança, apesar da grande variedade de aplicações disponíveis, ainda é a modalidade preferida dos brasileiros, alcançando 26% da população.

Entre outras vantagens, a poupança se destaca por ser um investimento seguro, sem taxa de administração e que oferece uma remuneração garantida ao poupador, isto é, não está sujeita a oscilações do mercado financeiro. Além disso, o depósito na caderneta pode ser resgatado a qualquer momento, sem a necessidade de cumprir prazos ou pagar taxas no momento do saque.

E não se pode ignorar o fato de que, ao contrário de outras modalidades de investimento, não há incidência de Imposto de Renda (IR) sobre os valores depositados na poupança por pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos.

Adriana Zandoná França é gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ e explica como a poupança pode ajudar nos primeiros passos sobre educação financeira Foto: Sicredi/Divulgação

“A facilidade, a segurança e a isenção de impostos para a pessoa física fazem a poupança ser a modalidade mais simples e acessível para quem deseja atingir objetivos de curto, médio ou longo prazo”, diz Adriana Zandoná França, gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ. “A partir da poupança, muitos associados adquirem o hábito de economizar recursos e passam a diversificar sua carteira de acordo com seus objetivos”, complementa.

Benefícios compartilhados

No Sicredi, ao poupar recursos em uma instituição associada, o poupador, além de concorrer a prêmios e fazer a sua reserva financeira crescer, também compartilha os benefícios com a comunidade. Isso porque os depósitos contribuem para aumentar a capacidade de concessão de crédito, impulsionando o círculo virtuoso da instituição financeira cooperativa.

Um sinal de que a Poupança Premiada tem sido um sucesso é que, desde o início da campanha, em março, o Sicredi registrou aumento nos valores captados, ao contrário do mercado. Nos três Estados, PR, SP e RJ, foram mais de R$ 557 milhões depositados nas cadernetas da instituição.

Como participar dos sorteios

Para participar, é preciso ter uma conta poupança em uma das agências do Sicredi nos Estados Paraná, São Paulo ou Rio de Janeiro. A cada R$ 100 depositados na conta, o poupador ganha um número da sorte para participar. Não é preciso registrar ou cadastrar nenhum cupom, pois, ao receber o número da sorte, já está automaticamente concorrendo à premiação. Os números são sorteados pela Loteria Federal.

O associado que optar pela modalidade Poupança Programada – por meio da qual é possível definir com antecedência datas, valores e períodos de investimento – tem ainda mais chances de ganhar. Por esse modelo, a cada R$ 100 depositados, são gerados números da sorte em dobro.

Só é preciso que a efetivação do contrato tenha sido firmada a partir de 6 de março (data de início da campanha) e que os depósitos programados ocorram por mais de 12 meses.

Veja o passo a passo:

Associados podem realizar os depósitos na conta poupança por meio do aplicativo do Sicredi, Internet Banking, caixa eletrônico ou na própria agência.

Já os interessados em participar da promoção precisam abrir uma conta na instituição financeira cooperativa. O procedimento deve ser feito em uma agência física – são mais de 855 unidades espalhadas nos três Estados que participam da ação.

No processo de abertura de conta poupança, é preciso apresentar RG, CPF, comprovante de residência e, em caso de rendimentos mensais superiores a R$ 2 mil, comprovante de renda.

