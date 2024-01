THE NEW YORK TIMES - Com as temperaturas de Chicago, nos EUA, caindo abaixo de zero, as estações de carregamento de veículos elétricos se tornaram cenários de desespero: baterias descarregadas, motoristas em confronto e filas que se estendem para as ruas.

"Quando está frio assim, os carros não funcionam bem, os carregadores não funcionam bem e as pessoas também não funcionam tão bem", disse Javed Spencer, um motorista de Uber que disse ter feito pouco nos últimos três dias além de carregar seu Chevy Bolt alugado e se preocupar em ficar encalhado com uma bateria descarregada - de novo. Spencer, 27 anos, disse que saiu no domingo para ir a uma estação de carregamento com 30 milhas (cerca de 48 quilômetros) restantes na sua bateria. Em minutos, a bateria acabou. Ele teve que rebocar o carro até a estação.

“Quando finalmente o conectei, não estava recebendo nenhuma carga”, disse ele. Recarregar a bateria, que normalmente leva uma hora para Spencer, levou cinco horas.

Com mais pessoas possuindo carros elétricos do que nunca, as ondas de frio neste inverno do hemisfério Norte têm causado dores de cabeça para os donos desses veículos, à medida que as temperaturas congelantes esgotam as baterias e reduzem a autonomia de condução.

E os problemas podem persistir um pouco mais. Chicago e outras partes dos Estados Unidos e Canadá foram surpreendidas nesta semana por temperaturas extremamente baixas. Na terça-feira, 16, a sensação térmica despencou para quase 30 graus negativos em grande parte da área de Chicago, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. A expectativa é que temperaturas perigosamente baixas e ondas de neve persistam até o final da semana.

Estações de carregamento têm filas mais longas no inverno, já que os veículos elétricos demoram mais para carregar em climas mais frios. Foto: Jim Lo Scalzo/EFE/EPA

“Tem sido uma montanha-russa”

Os veículos consomem mais energia para aquecer suas baterias e cabines em clima frio, então é normal ver o consumo de energia aumentar, lembra a Tesla aos seus clientes em uma publicação no seu site, onde oferece algumas dicas aos motoristas: mantenha o nível de carga acima de 20% para reduzir o impacto das temperaturas congelantes.

A Tesla também recomenda que os motoristas usem o recurso de “partida programada” para registrar o início de uma viagem com antecedência, para que o veículo possa determinar o melhor momento para iniciar o carregamento e o pré-condicionamento. Isso permite que o carro funcione com eficiência máxima desde o momento em que é ligado.

Em um estacionamento dolorosamente frio em Chicago na terça-feira, motoristas da Tesla se aglomeravam em seus carros esperando por uma recarga.

Naquela manhã, Nick Sethi, um engenheiro de 35 anos de Chicago, disse que encontrou seu Tesla congelado. Ele passou uma hora em temperaturas de 5 graus negativos lutando com as fechaduras.

Finalmente, ele conseguiu esculpir a alça embutida do porta-malas para abri-lo, escalando para dentro e dirigindo seu SUV Model Y Long Range por cinco milhas (oito quilômetros) até a estação de supercarregamento mais próxima. Ele se juntou a uma longa fila de motoristas da Tesla.

Todos os 12 postos de carregamento estavam ocupados, com os condutores retardando ligeiramente o processo ao permanecerem dentro dos seus veículos com o aquecimento ligado. "Tem sido uma montanha-russa", disse Sethi, que se mudou de Dallas para Chicago na primavera passada, sobre possuir um Tesla durante uma série de dias brutalmente frios. "Vou passar pelo inverno e depois decidir se vou ficar com o carro." Alguns postos de carregamento depois, Joshalin Rivera também estava sentindo um pouco de arrependimento de comprador. Ela estava sentada com o aquecedor ligado dentro de seu Tesla Model 3 2023 enquanto recarregava a bateria.

“Se você está esperando naquela fila e tem apenas 50 milhas (cerca de 80 quilômetros), você não vai conseguir”, disse Rivera, apontando para a fila de veículos que se estendia para a Avenida Elston. Ela disse que viu um Tesla ficar sem bateria logo depois que um motorista tentou cortar a fila.

Em condições normais, o carro de Rivera pode percorrer até 273 milhas (439 quilômetros) com uma única carga de 30 minutos. Nesta semana, Rivera disse que acordou e descobriu que cerca de um terço da bateria de seu carro estava descarregada por causa do frio noturno. À medida que as temperaturas caíam, ela passava horas todas as manhãs esperando na fila e recarregando a bateria. “É meio que, eu não quero realmente um Tesla”, disse ela.

Por que o clima frio descarrega as baterias dos veículos elétricos?

Ondas de frio têm causado dores de cabeça para donos de veículos elétricos durante o inverno nos EUA. Foto: Jim Lo Scalzo/EFE/EPA

O desafio para os veículos eléctricos é que os dois lados da bateria – o ânodo e o cátodo – têm reações químicas que são retardadas durante temperaturas extremamente frias. Isso afeta tanto o carregamento quanto o descarregamento da bateria, disse Jack Brouwer, diretor do Clean Energy Institute e professor de engenharia mecânica e aeroespacial na Universidade da Califórnia, Irvine.

“Acaba sendo muito difícil fazer veículos elétricos a bateria funcionarem em condições muito frias”, disse Brouwer. “Você não pode carregar uma bateria tão rápido ou descarregar uma bateria tão rápido se estiver frio. Não há maneira física de contornar isso.” A Tesla não respondeu a um pedido de comentário.

Eles não têm esses problemas na Noruega

Enquanto as pessoas do setor estudam o que deu errado em Chicago, alguns sugerem que a infraestrutura de carregamento pode simplesmente ter sido superada pelo frio extremo.

“Estamos apenas há alguns anos na implantação em larga escala de veículos elétricos”, disse Gore. “Este não é um problema categórico para os veículos elétricos”, acrescentou, “porque já foi amplamente resolvido em outros lugares”.

Alguns dos países com maior uso de veículos elétricos também estão entre os mais frios. Na Noruega, onde quase um em cada quatro veículos é elétrico, os motoristas estão acostumados a tomar medidas, como pré-aquecer o carro antes de dirigir, para aumentar a eficiência mesmo em clima frio, disse Lars Godbolt, consultor da Associação Norueguesa de Veículos Eléctricos, que representa mais de 120 mil proprietários de carros elétricos na Noruega.

As estações de carregamento na Noruega têm filas mais longas no inverno do que no verão, já que os veículos demoram mais para carregar em climas mais frios, mas isso se tornou um problema menor nos últimos anos, porque a Noruega construiu mais postos de carregamento, disse Godbolt, citando uma pesquisa recente com os membros. Além disso, a maioria das pessoas na Noruega mora em casas, não em apartamentos, e quase 90% dos proprietários de veículos elétricos têm as suas próprias estações de carregamento em casa, disse ele.

Em todo o mundo, 14% de todos os carros novos vendidos em 2022 eram elétricos, ante 9% em 2021 e menos de 5% em 2020, de acordo com a Agência Internacional de Energia, que fornece dados sobre segurança energética. Na Europa, Noruega, Suécia, Islândia, Finlândia e Dinamarca tiveram a maior participação de veículos elétricos nos registros de automóveis novos em 2022, de acordo com a Agência Europeia do Meio Ambiente.

O tempo frio provavelmente será um problema menor à medida que as empresas atualizarem os modelos de veículos elétricos. Mesmo nos últimos anos, as empresas desenvolveram capacidades que permitem que os modelos mais recentes sejam mais eficientes no frio. “Esses novos desafios surgem e a indústria inova para resolver não completamente, mas pelo menos em parte, muitos desses problemas”, disse Godbolt.

Todos os veículos, incluindo os movidos a diesel ou gasolina, têm pior desempenho em clima frio, observou James Boley, porta-voz da Sociedade de Fabricantes e Comerciantes de Automóveis, uma associação comercial que representa mais de 800 empresas automotivas na Grã-Bretanha. Ele disse que o problema tinha menos a ver com a capacidade dos veículos elétricos de funcionar bem no frio e mais com a incapacidade de fornecer a infraestrutura necessária, como estações de carregamento.

Com um carro movido a gasolina ou diesel, os motoristas têm total confiança de que encontrarão postos de gasolina, por isso eles estão menos focados na redução da eficiência em climas frios, disse ele. “Se a infraestrutura de carregamento de veículos elétricos não estiver no lugar, isso pode ser mais preocupante.”

Spencer, o motorista de Uber, disse que a economia de dirigir um veículo elétrico para um serviço de compartilhamento de viagens pode não funcionar nos invernos de Chicago. A Uber disse em comunicado que oferece descontos de recarga para seus motoristas, mas Spencer ainda se preocupa.

“O pagamento é o mesmo, mas o custo para os motoristas, com todos essas recargas extras, é muito maior”, disse ele.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.