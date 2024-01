Califórnia dá ‘golpe’ na energia renovável, e instalações de painéis solares despencam

THE NEW YORK TIMES - A Califórnia há muito tempo defende a energia renovável, mas uma mudança nas políticas do Estado no ano passado levou a um declínio acentuado na instalação de energia solar em telhados residenciais no Estado.

PUBLICIDADE Milhares de empresas ― incluindo instaladores, fabricantes e distribuidores ― estão sofrendo com a nova política, que entrou em vigor em abril e reduziu os incentivos que encorajavam os proprietários de casas a instalar painéis solares. Desde a mudança, as vendas de instalações solares em telhados na Califórnia caíram até 85% em alguns meses de 2023 em relação ao ano anterior, de acordo com um relatório da Ohm Analytics, uma empresa de pesquisa que acompanha o mercado de energia solar. Grupos do setor projetam que as instalações no Estado cairão mais de 40% este ano e continuarão a diminuir até 2028.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

“O que está acontecendo agora é um processo de ajuste doloroso”, disse Michael Wara, pesquisador sênior do Stanford Woods Institute for the Environment.

A Construct Sun, uma empresa de instalação de energia solar com sede em Reno, Nevada, parou de fazer negócios na Califórnia depois que suas vendas se esgotaram quatro meses após o início da política; os executivos disseram que a empresa agora estava concentrando seus esforços na Flórida, Carolina do Norte e Ohio.

Funcionários da Amy's Roofing & Solar instalam painel solar; especialistas dizem que telhados solares podem ganhar apelo com o aumento nas contas de energia da Califórnia, algumas das mais caras entre os estados dos EUA Foto: Rachel Bujalski/The New York Times

“Eu tive que tomar a decisão de fechar as portas na Califórnia”, disse Thomas Devine, vice-presidente executivo de operações da Construct Sun. Ele acrescentou que as políticas de telhados do Estado prejudicam sua meta de eliminar efetivamente as emissões de gases de efeito estufa até 2045. “Essas políticas concorrentes são uma loucura”, disse ele.

As autoridades estaduais não gostam da ideia de que a Califórnia está prejudicando a energia renovável e defenderam a mudança de política, que reduziu em 75% o valor dos créditos que os proprietários de casas com novas instalações recebem pela energia que enviam à rede.

Publicidade

Eles argumentaram que as regras antigas, que ainda se aplicam aos sistemas instalados antes de abril, ofereciam um subsídio generoso demais, ajudando principalmente os proprietários de casas ricas. Como resultado, as pessoas de baixa renda que não tinham condições de comprar painéis eram efetivamente obrigadas a arcar com mais custos de manutenção do sistema elétrico do estado.

“A Califórnia fez mais pelo setor de energia solar do que qualquer outro Estado do país, fornecendo bilhões em descontos e incentivos desde 2006″, afirmou em um comunicado a Public Utilities Commission, que supervisiona a energia solar em telhados e as concessionárias de propriedade dos investidores.

Os Estados de todo o país têm se esforçado para compensar os consumidores pela eletricidade que seus sistemas solares em telhados enviam para a rede. E as autoridades muitas vezes buscaram orientação na Califórnia.

Muitos, inclusive a Califórnia antes de mudar sua política, geralmente permitem que os proprietários de casas recebam créditos que são aproximadamente equivalentes à taxa de eletricidade de varejo pela energia que seus sistemas enviam à rede.

PUBLICIDADE Isso nunca foi bem-aceito pela maioria das empresas de serviços públicos, que alegam que oferecer aos proprietários de casas um crédito de um por um para a energia solar exagera o valor dessa eletricidade. As empresas de serviços públicos dizem que poderiam comprar eletricidade por muito menos no mercado atacadista ou produzindo-a elas mesmas. De modo geral, a energia renovável está crescendo e agora fornece mais de um quinto da eletricidade do país. Na Califórnia, as fontes renováveis produzem mais de um terço da eletricidade.

No entanto, o crescimento das fontes livres de carbono tornou-se instável à medida que os órgãos reguladores, as empresas de serviços públicos, os consumidores e as empresas de energia renovável lutam por seus benefícios financeiros. Eles também estão tentando descobrir maneiras de adicionar não apenas equipamentos que possam gerar eletricidade, mas também baterias que possam armazená-la, pois as energias solar e eólica são intermitentes.

Publicidade

As autoridades da Califórnia observam que, mesmo quando reduziram a compensação para a energia solar no telhado, ofereceram aos residentes mais incentivos para a instalação de baterias. As baterias, segundo eles, podem ajudar a fornecer energia à rede quando ela é mais necessária, não apenas no meio do dia, quando a Califórnia normalmente tem um excedente. Os dispositivos também podem fornecer energia durante apagões.

“Hoje, a Califórnia tem uma enorme necessidade de mais armazenamento de energia e nosso Estado deve fazer a transição dos incentivos para as tecnologias de armazenamento a fim de apoiar a confiabilidade, permitir que as instalações de gás poluentes sejam aposentadas e aliviar a pressão sobre as tarifas de eletricidade”, disse David Hochschild, presidente da Comissão de Energia da Califórnia, que supervisiona amplamente o setor de energia.

Em alta Economia ‘Os gastos continuam crescendo, talvez mais do que poderiam’, diz presidente do Itaú The Economist: Fluxo de carros chineses apavora o Ocidente Siderúrgicas e indústrias travam disputa por causa de aço importado; governo pode arbitrar questão Desde que os reguladores colocaram em vigor a nova política de energia solar para telhados, a porcentagem de consumidores que compram painéis solares com uma bateria aumentou para até 50%, em comparação com apenas 5% antes das mudanças. Mas as baterias são caras, especialmente em uma época de altas taxas de juros. Sem os incentivos fiscais federais, um sistema solar com bateria custa, em média, US$ 33.700, em comparação com US$ 22.700 para sistemas que não incluem baterias, de acordo com o EnergySage, um site de compras que compara painéis solares para telhados. Instaladores e proprietários de casas dizem que é difícil justificar financeiramente o investimento em sistemas solares em telhados sem acesso a créditos de eletricidade adequados. A decisão da Califórnia de reduzir o incentivo aumentou o tempo necessário para que um sistema solar se pague em pelo menos oito anos, em vez de cerca de cinco.

Amy Atchley, dona de um telhado solar da Amy's Roofing & Solar, do lado de fora da casa Foto: Rachel Bujalski/The New York Times

A maior empresa de energia solar residencial do país, a Sunrun, com sede em São Francisco, cortou cerca de 2.000 empregos depois que os órgãos reguladores da Califórnia reduziram os incentivos para telhados.

“É muito lamentável do ponto de vista de que é em um momento em que o planeta está em chamas”, disse Mary Powell, CEO da Sunrun. Mas ela acrescentou que, devido ao tamanho de sua empresa e às operações em âmbito nacional, ela conseguiu absorver grande parte do impacto.

Publicidade

Outras empresas enfrentam desafios maiores.

Há cerca de quatro anos, Amy Atchley fundou a Amy’s Roofing and Solar. Antes de a Califórnia mudar sua política, as vendas de energia solar representavam mais de 55% de seu negócio, que ela administra com seu marido, Brian, em Petaluma, ao norte de São Francisco. Desde que a política entrou em vigor, as vendas de energia solar caíram para 45%. Para reduzir os custos, a Sra. Atchley disse que normalmente recomendava que seus clientes instalassem painéis solares quando também estivessem substituindo seus telhados.

“A Califórnia deveria estar fazendo tudo o que está ao seu alcance para se tornar um estado de energia limpa”, disse Atchley. “Mas o impulso foi interrompido.”

A oferta de créditos de energia para proprietários de casas com telhados solares foi um componente central da legislação, aprovada quando Arnold Schwarzenegger era governador, que visava adicionar um milhão de telhados solares, reduzir as contas de luz e combater as mudanças climáticas. O estado atingiu a meta de telhados em 2019 e agora tem painéis em 1,8 milhão de telhados.

Alguns especialistas em energia solar afirmam que a nova política da Califórnia é falha porque não leva em conta adequadamente o valor ambiental proporcionado pelos painéis solares nos telhados.

“Você está valorizando a energia solar da mesma forma que a energia de combustíveis fósseis, o que não faz sentido”, disse Yogi Goswami, professor de engenharia e diretor do Clean Energy Research Center da University of South Florida. “Deveríamos ter dado algum valor ao fator ambiental.”

Ao cortar o incentivo em um momento em que o mundo precisa de mais energia limpa, “eles estão tornando isso muito mais difícil”, acrescentou.

Publicidade

Em nível nacional, estima-se que a energia solar em telhados tenha crescido 13% no ano passado, mas este ano pode cair 11,5%, de acordo com a Solar Energy Industries Association, que atribui a queda principalmente à mudança de política da Califórnia.

A Pacific Gas & Electric, a maior empresa de serviços públicos da Califórnia, informou que as conexões solares em telhados ao seu sistema atingiram um recorde no ano passado, com um aumento de 20% em relação a 2022. Isso pode ter ocorrido porque muitos proprietários de casas se apressaram em instalar painéis solares antes que a nova política entrasse em vigor em abril.

“Na PG&E, reconhecemos o papel significativo que a energia solar em telhados desempenha no futuro da energia limpa da Califórnia”, disse Carla Peterman, vice-presidente executiva de assuntos corporativos da PG&E e ex-reguladora de serviços públicos estaduais, em um comunicado. “Temos orgulho de ter interconectado mais de 750.000 clientes privados de energia solar, mais do que qualquer outra concessionária dos EUA.”

Os defensores da energia solar em telhados pediram a intervenção dos tribunais, e outros fizeram lobby junto aos reguladores e legisladores estaduais para reverter o curso ou correr o risco de perder mais empregos e empresas.

“A pergunta é: quem sobreviverá a isso?”, disse Bernadette Del Chiaro, diretora executiva da California Solar and Storage Association. “Quantas empresas conseguirão passar por essa transição?”

Alguns especialistas em energia disseram que a energia solar em telhados poderia recuperar parte de seu apelo financeiro à medida que a Califórnia aumentasse as tarifas de eletricidade, que já estão entre as mais altas do país. A comissão de serviços públicos aprovou recentemente tarifas mais altas para os clientes das concessionárias de propriedade dos investidores, Pacific Gas & Electric, Southern California Edison e San Diego Gas & Electric.

Os clientes da PG&E pagarão, em breve, cerca de 45 centavos de dólar por quilowatt-hora, em vez de 35 centavos. Isso equivale a cerca de US$ 250 por mês para 571 quilowatts-hora, o uso médio para residências na Califórnia. Em comparação, a tarifa média nacional de eletricidade no varejo foi de 16,2 centavos em outubro.

Publicidade

Um número maior de californianos poderia instalar painéis solares e baterias não para ganhar créditos pelo excesso de energia que os painéis produzem, mas simplesmente para reduzir sua dependência dos serviços públicos. Mas essa opção seria, em grande parte, uma vantagem que os proprietários de casas abastadas poderiam aproveitar, em vez daqueles com recursos limitados, disse o Sr. Wara, de Stanford. Ele acrescentou: “Há um enorme desafio de acessibilidade econômica para a eletricidade da Califórnia”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.