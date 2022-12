Clean tech alavanca reciclagem mudando o destino do seu lixo

Já parou para pensar no destino daquela garrafa PET de água que você consumiu? E na embalagem de margarina, garrafa de vidro e sacola que armazenam o seu delivery preferido?

No Brasil são gerados mais de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano¹. Apesar da importância da reciclagem e dos atuais desafios ambientais, muitas vezes esses resíduos vão parar em lixões ou aterros. É alarmante, principalmente com toda a estrutura e riquezas que possuímos.

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), só 4% de todo o material reciclável passa, efetivamente, pelo processo de reciclagem. Nossos vizinhos Chile e Argentina, por exemplo, têm uma taxa de reciclagem de 16% (dados ISWA). E se viajarmos um pouco mais longe, encontramos na Europa, em países como França e Espanha, taxas de reciclagem em quase 70%². (Fonte: Eurostat).

Adotar a reciclagem (que incentiva a economia circular) em larga escala é urgente para atingir as metas climáticas

É inquestionável que o cenário precisa se transformar. A eureciclo é uma solução tecnológica que atua para elevar as taxas de reciclagem no Brasil. A clean tech garante a comprovação das metas de destinação correta de resíduos pós-consumo, usando um modelo similar ao do crédito de carbono, mas para a reciclagem, em um modelo de compensação ambiental. Junto com seus mais de 6,7 mil clientes, já enviou para reciclagem mais de 660 mil toneladas de resíduos, desde que iniciou suas operações, em 2017.

“Os benefícios da reciclagem são múltiplos. Além de diminuir a quantidade de resíduo poluente, produtos feitos a partir de materiais recicláveis consomem muito menos energia. Mas para aumentar as taxas de reciclagem é preciso um esforço conjunto de todos os envolvidos na cadeia de consumo, tanto fabricantes e comerciantes quanto consumidores. Contamos com um time de colaboradores apaixonados pelo propósito de transformar a cadeia de reciclagem no Brasil, Chile, França”, afirma Marcos Matos, sócio e diretor de Marketing da eureciclo.

Mas para as empresas é um desafio rastrear e garantir a destinação e o manejo correto dos resíduos sólidos gerados em um país imenso como o nosso. Com o avanço da legislação, as características do país, a transformação dos propósitos voltados à diminuição do impacto ambiental e a demanda consciente do consumidor, optar pela certificação de embalagens pós-consumo é uma das melhores alternativas de logística reversa.

A eureciclo certifica as centrais de coleta e triagem e as embalagens pós consumo que são direcionadas para a reciclagem.

O modelo pode ser adotado por empresas de todos os portes e, além de alcançar grandes volumes de reciclagem, leva investimento financeiro para toda a cadeia, gerando benefícios sociais e ambientais, pilares fundamentais do ESG. A eureciclo já destinou R$ 39 milhões em estruturação e melhorias de operadores e cooperativas parceiras, ampliando a capacidade produtiva, aumentando a remuneração de todos e promovendo o desenvolvimento social.

Além de tudo, é lei

Para diminuir os impactos ambientais da destinação incorreta dos resíduos e incentivar a reciclagem, foi criada em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), que determina que as empresas precisam comprovar a logística reversa dos resíduos pós-consumo. Foi-se o tempo em que as organizações precisavam se preocupar apenas com a qualidade dos produtos nas prateleiras. Agora elas devem estar atentas também ao destino do que sobra e é descartado depois do consumo.

A eureciclo usa uma plataforma própria para rastrear a venda dos materiais recicláveis a essas cooperativas e operadores e operacionaliza a geração de créditos de reciclagem que, posteriormente, são vendidos às empresas. A startup atua em conjunto com o Instituto Giro, entidade gestora sem fins lucrativos que realiza a interlocução entre empresas, órgãos de fiscalização e meios de comunicação, fornecendo total segurança jurídica, transparência e confiabilidade na certificação do crédito de reciclagem.

A eureciclo, por meio da compensação ambiental, pode contribuir como alternativa mais viável para a logística reversa em um país tão grande e com desafios para recuperar embalagens pós-consumo.

Como o consumidor pode fazer parte desta transformação?

Além de assegurar o cumprimento de determinações legais, a empresa também oferece o selo eureciclo, uma garantia ao consumidor de que a marca tem real compromisso com a reciclagem e investe financeiramente na cadeia para gerar o reaproveitamento de grandes volumes. Representada por um sorriso, a certificação informa que a empresa faz a compensação ambiental dos seus resíduos pós-consumo e ainda garante o rastreamento desse processo por meio de uma plataforma tecnológica.

O modelo utilizado nessa certificação é o da reciclagem de resíduos equivalentes. Se o selo está impresso em um produto, significa que seu fabricante contribui com centrais de triagem, mas não necessariamente para a reciclagem daquela exata embalagem, e sim de um volume correspondente àquele tipo de material, o que conhecemos por compensação ambiental.

A solução é boa para as empresas, que cumprem a legislação ambiental a um custo bem menor, já que não precisam implementar um processo próprio, e para quem recicla, pois estimula a estruturação do setor e a valorização da força de trabalho, fundamentais para ampliar as taxas de reciclagem do país.

O Brasil é o país com o maior resultado entre as pessoas que levam em conta o atributo sustentabilidade na decisão de compra³. Um produto com certificações desperta nos consumidores maior segurança. Por aqui, 86% dos brasileiros querem fazer escolhas de compra mais sustentáveis, reduzindo seu impacto individual sobre o meio ambiente, e 60% estão dispostos, inclusive, a pagar mais por produtos de marcas comprometidas. É o que mostra a pesquisa Vida Saudável e Sustentável, do Instituto Akatu em parceria com a GlobeScan.

Diferentes tipos de selo eureciclo

Atualmente, são três categorias de selos que podem ser identificados nas embalagens:

Selos para aplicação da eureciclo

- 22% garante que a marca promove a compensação de 22% de um volume equivalente de embalagens, índice mínimo exigido pela legislação;

- 100% Informa que o fabricante compensa tudo o que gera de embalagens, neutralizando o impacto da sua atuação nesse sentido. Ou seja, para cada embalagem comercializada, outra equivalente é reciclada;

- 200% quer dizer que a empresa compensa o dobro da massa de suas embalagens, levando a impacto positivo. Assim, para cada embalagem vendida, outras duas equivalentes são recicladas.

Desenvolver um futuro sustentável, que equilibre as demandas de consumo e a proteção do meio ambiente, é um desafio que envolve tanto consumidores conscientes quanto produtores engajados do ponto de vista socioambiental, e, nesta relação, negócios como a eureciclo e entidades como o Giro, que aproximam e conectam empresas, sociedade e atuantes na reciclagem, são fundamentais.

