Mercado Pago chega a R$ 3,2 bi em cartões e leva produto ao México

Proprietária de salão de beleza usa app do Mercado Pago Foto: Agustin Marcarian/Reuters

O Mercado Pago encerrou 2022 com R$ 3,2 bilhões na carteira de cartões de crédito no Brasil, e projeta avançar mais neste ano. A empresa não revela o crescimento em relação a 2021 ou o número de clientes, mas o volume a coloca entre nomes importantes do segmento. O Banco Inter tinha em dezembro cerca de R$ 6,1 bilhões em cartões, enquanto o PagBank, da PagSeguro, somava R$ 1,1 bilhão. Entre os neobancos, o maior é o Nubank, com cerca de R$ 48,4 bilhões em carteira na soma dos países em que opera.

O Nubank emite cartões há quase uma década, enquanto o Mercado Pago entrou no produto no Brasil em 2021, e começou a emiti-lo no México neste ano. O banco digital vê os cartões como estratégicos: com utilização frequente, podem tornar o cliente mais fiel. Essa é a tônica da estratégia da operação, que passou a se autodenominar como banco digital no ano passado.

Ano é de consolidação de produtos

O executivo à frente do banco digital do Mercado Pago, Ignacio Estivariz, afirma que os próximos anos serão de diferenciação entre bancos digitais que atingiram maior escala e os que não chegaram lá. “Não temos dúvida de que vamos estar entre os dois, três grandes bancos digitais”, diz ele, que aponta que este é um ano de consolidação dos produtos, com um olho no crescimento, e outro no cenário macroeconômico.

O Mercado Pago não separa os dados de inadimplência por produto ou País. Em dezembro, os atrasos abaixo de 90 dias estavam em 10,3%, contra 13,1% em setembro. A carteira, além dos cartões, inclui empréstimos pessoais, capital de giro para pessoas jurídicas e o chamado “compre agora, pague depois”, todos produtos de curto prazo, entre outros.

Banco digital oferece investimento em fundos

Outro movimento nesse xadrez é a entrada no mundo dos investimentos. Hoje, mais de 800 mil clientes já investem em CDBs, segundo Estivariz. Em paralelo, a conta digital com rendimento diário tem 20 milhões de usuários no País, e não adotou o “pedágio” de 30 dias para os rendimentos, que outras fintechs passaram a impor.

O próximo passo são os fundos: o Mercado Pago começou a liberar gradualmente aportes nesses produtos, através de um acordo com a Órama. São três tipos: renda fixa, multimercados e fundos de ações, com aportes a partir de R$ 1.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 28/03/2023, às 15h42

