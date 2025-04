Na Tecnisa, IA já ajudou a vender dois apartamentos; veja como funciona

Último imóvel vendido foi um apartamento de R$ 2,7 milhões no Jardim das Perdizes Foto: Werther Santana/Estadão - 13/02/2025

O sistema de inteligência artificial (IA) da Tecnisa acaba de realizar a venda de seu segundo apartamento. Com isso, a nova tecnologia já ajudou a movimentar mais de R$ 3 milhões desde que entrou em operação, no fim de 2023. O valor é pequeno para uma incorporadora do porte da Tecnisa, mas demonstra como a IA está sendo aplicada no mercado imobiliário para ganhos de produtividade e aumento da receita, com potencial para evolução nos próximos anos.

PUBLICIDADE Neste caso, a IA filtra o cliente mais inclinado a comprar um imóvel e o entrega de bandeja para um humano fazer a negociação final e assinar contrato. A última venda foi em março, de um apartamento de R$ 2,7 milhões no Jardim das Perdizes, em São Paulo. A transação anterior foi em novembro, de um estúdio na Vila Mariana. Ao acessar o site da incorporadora, o cliente inicia uma conversa com uma atendente virtual apelidada de Isa, nome derivado de Tecnisa. Ela faz perguntas sobre o perfil de renda e o tipo de imóvel procurado. Com base nas respostas, envia informações dos empreendimentos que se encaixam nas preferências, como localização, metragem, previsão de entrega, itens dos condomínios, entre outros. Também envia fotos, vídeos e plantas. Se o papo for promissor, esse cliente “quente” é encaminhado para um humano, que faz simulação de financiamento, contrato e esclarece burocracias. Ferramenta mantém consistência “A Isa é uma inteligência artificial avançada. Enquanto os chatbots tradicionais trabalham com roteiros limitados e respostas repetitivas, a Isa opera com alta capacidade de análise de contexto, entendendo o histórico de interações e o funil de vendas em que o cliente está inserido”, diz o Diretor de Vendas e Marketing da Tecnisa, Miele Abraão. “A Isa pode acessar e integrar informações de diferentes fontes e sistemas em tempo real, proporcionando respostas rápidas e completas, com uma consistência que, para um ser humano, seria difícil de manter ao longo de várias interações”, acrescenta.

A Isa tem a aparência de uma mulher-robô de pele negra, rosto fino e olhar firme. Seu cabelo e pescoço são cobertos por uma tela metálica. Lembra o visual da atriz Alicia Vikander no filme Ex Machina, de 2014. Segundo a empresa, a escolha do gênero foi baseada em estudos que mostram que vozes femininas costumam ser interpretadas como mais “acolhedoras, acessíveis e confiáveis”, o que melhora a receptividade do público. “A Isa foi desenvolvida para representar uma profissional brasileira moderna. Sua identidade foi pensada para transmitir proximidade e empatia, sem abrir mão da solidez e credibilidade”, afirma Miele.

A Tecnisa investiu mais de R$ 500 mil considerando o desenvolvimento inicial da IA e atualizações no sistema. Além dos dois apartamentos vendidos, ela participa de outras negociações ao longo do processo de vendas, contribuindo para a captação de leads (clientes em potencial), o atendimento inicial e o esclarecimento de dúvidas. Desde seu lançamento, já realizou 11 mil conversas, atendendo clientes em cinco idiomas.

Mas não dispensa o corretor

Apesar do atendimento considerado eficiente, a Tecnisa descarta a hipótese de dispensar os corretores de verdade, pois os humanos ainda têm um jeitinho especial para convencer clientes a fechar a compra. “A IA pode otimizar tarefas como análise de mercado e triagem de clientes, mas a experiência humana, a empatia e a capacidade de negociação continuam insubstituíveis para fechar bons negócios”, avalia o diretor.

