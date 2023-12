Com olhar atento para sustentabilidade, TIM tem sólida jornada ESG

Operadora com a maior cobertura móvel do Brasil e líder no 4G e no 5G, a TIM ficou em primeiro lugar na categoria Telecomunicações do Prêmio Estadão Empresas Mais, além de ser top 5 na categoria ESG Governança da premiação. Esse é mais um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela TIM, que tem uma história de investimento nessas práticas, presentes no cotidiano da empresa, impactando não somente colaboradores e colaboradoras, mas também seus milhões de clientes, sua cadeira de valor e a sociedade como um todo.

A TIM é a empresa do setor de telecomunicações que está há mais tempo - 15 anos - na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores Brasileira, a B3, e desde 2011 faz parte voluntariamente do Novo Mercado, maior nível de governança corporativa da B3. Listada no Sustainability Yearbook, que reúne as empresas mais sustentáveis do mundo, a TIM foi a primeira operadora a obter a certificação ISO 37001, de combate ao suborno. No âmbito governamental, foi a primeira e única do ramo nomeada com o Selo Pró-Ética pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Tim conta com 94 usinas de fontes renováveis arrendadas de parceiros, que promovem o abastecimento da rede com energia limpa Foto: Divulgação/ TIM

Com olhar atento para os desafios da gestão responsável dos recursos ambientais e os impactos das mudanças climáticas, a TIM investe no uso de energia limpa. A empresa alcançou, já em 2021, a meta de 100% de energia limpa em seu consumo total, por meio de um projeto que combina geração distribuída, aquisição no mercado livre e compra de certificados de energia renovável. A operadora conta com 94 usinas de fontes renováveis arrendadas de parceiros, que promovem o abastecimento da rede com energia solar, hídrica ou biogás - em operação. Recentemente, passou a oferecer aos colaboradores o Clube de Energia, que dá descontos na conta de luz em troca de consumo de energia proveniente dessas fontes renováveis. O programa está disponível para cerca de 5 mil pessoas no Rio de Janeiro, no Paraná, em Minas Gerais e em parte de São Paulo, e a expansão para toda a empresa acontecerá em 2024.

No âmbito social, a TIM vem atuando na promoção da inclusão e do desenvolvimento humano e já beneficiou mais de 700 mil pessoas em cerca de 500 cidades, alcançando todos os Estados do Brasil e o Distrito Federal por meio dos projetos e ações do Instituto TIM. Em parceria com a Gerando Falcões (GF) - que tem atuação em mais de 5 mil comunidades e uma rede que conta com mais de 1,1 mil organizações não governamentais, a TIM iniciou o projeto da primeira favela 5G do País e lançou seu primeiro produto social, destinando uma parte da receita do plano pós-pago TIM Black para projetos da GF - os clientes não precisam fazer qualquer adesão, o repasse é automático. Além disso, destinará o total de R$ 1 milhão para projetos da Gerando Falcões por meio do edital Fortalecendo Redes, do Instituto TIM.

Diversidade e representatividade também são assuntos presentes no cotidiano da TIM. Ao longo de sua história, a companhia vem implementando iniciativas nas temáticas de gênero, raça, pessoas LGBTI+, gerações e pessoas com deficiência. Seu quadro profissional conta com 40% de pessoas negras e cerca de um terço dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. A TIM é uma das 13 empresas brasileiras dentre as mais de 400 organizações do planeta a fazer parte do Índice de Equidade de Gênero da Bloomberg, que avalia igualdade de gênero e raça no ambiente de trabalho, e entrou na carteira do IDIVERSA B3, primeiro índice da bolsa brasileira a considerar critérios de gênero e raça. Além disso, pela terceira vez consecutiva, é considerada a operadora mais inclusiva e diversa pelo Refinitiv Diversity & Inclusion Index, índice que avalia mais de 15 mil companhias nesse assunto.

Em 2023, a TIM conquistou a ISO 27001, certificação internacional que é referência em segurança da informação - o que atesta a preocupação e o foco da empresa na segurança de dados. No Brasil, apenas 279 organizações obtiveram esse reconhecimento.

Ao investir nas melhores práticas ambientais, sociais e de governança, a TIM vem reduzindo distâncias e transformando tecnologia em liberdade, evoluindo com a sociedade brasileira. “Acreditamos que ESG não é uma alternativa ao negócio, mas sim parte estruturante dele. A TIM vai sempre evoluir incorporando essas premissas na concepção dos seus serviços, produtos e tecnologias”, afirma Mario Girasole, vice-presidente de Assuntos Regulatórios e Institucionais da TIM.