Como a GGPoker transforma o cenário do poker online no Brasil?

A prática do poker online atrai a cada ano uma quantidade significativa de novos praticantes. Parte do desenvolvimento do esporte no País está relacionada com a chegada da GGPoker no mercado, atraindo a atenção tanto de quem busca por entretenimento quanto dos profissionais da modalidade.

Números comprovam o crescimento da prática do poker online no Brasil. De acordo com o portal de estatísticas em pesquisas de mercado Statista, o País saltou de 100 mil jogadores em 2006 para 4 milhões em 2018.

Por sua vez, levantamentos recentes da Confederação Brasileira de Texas Hold’em (CBTH) estimam 7 milhões de brasileiros praticando a modalidade regularmente.

Certamente, os números retratam tanto a maior procura quanto a popularidade alcançada pelo poker online nos últimos anos. Mas quais fatores contribuíram para o crescimento da modalidade?

Existem diversos fatores que contribuem para esse feito. De início, é importante saber que a atividade foi reconhecida em 2010 como “esporte da mente” pela International Mind Sports Association (IMSA). Isso significa que o poker possui o mesmo status que outros jogos, como o xadrez, por exemplo.

Já no Brasil, o Ministério do Esporte registrou oficialmente a CBTH em seus arquivos em 2012.

Com o reconhecimento, os benefícios da prática da atividade ganharam mais destaque. Na lista, melhora na concentração, no raciocínio lógico e, até mesmo, no entendimento da matemática, com o estudo e o entendimento da probabilidade.

GGPoker e o poker online

A tecnologia também tem sua parcela de importância no desenvolvimento do poker online no mercado nacional. Nesse contexto, destaca-se a chegada da GGPoker no mercado. Só para ter uma ideia a plataforma conta com uma média diária de 300 mil jogadores simultâneos.

Para a conquista desse resultado, foram realizadas inovações com relação à mecânica de jogo nas mesas online. Além disso, a atratividade está relacionada com a diversidade de torneios diários e as séries online recorrentes. Destaque também para a atenção dedicada aos feedbacks da comunidade, o que aproxima os jogadores da plataforma.

Promoções, torneios gratuitos e oportunidades para novos jogadores praticarem o pôquer online gratuitamente na plataforma também são ações frequentes.

O Brinde Diário, por exemplo, é um bônus para qualquer interessado que abrir uma conta na plataforma. Para acessar o benefício, basta fazer a verificação e ativar a conta por meio de um depósito mínimo. Com isso, o agora jogador recebe diariamente uma entrada para disputar um dos torneios da plataforma.

GGPoker + 2

Campeonato mundial de poker

Ao falar sobre a popularização do poker online no Brasil, outro ponto importante é a proximidade da GGPoker com a World Series of Poker (WSOP), o campeonato mundial da modalidade. Como patrocinadora oficial da WSOP, a plataforma teve grande participação na história da maior série de poker do mundo.

Disputada anualmente em Las Vegas, nos Estados Unidos, a competição bateu o recorde em julho de 2023 no número de jogadores inscritos no evento principal da série.

No total, 10.043 inscritos pagaram pelo buy-in de US$ 10.000, quebrando o recorde de 2006, quando o evento principal teve 8.773 jogadores inscritos. Destes, aproximadamente 800 se classificaram pela promoção “Road to Vegas” organizada pela GGPoker.

Para quem ficou curioso, o campeão do torneio em 2023 foi Daniel Weinman, que levou para casa o prêmio de US$ 12,1 milhões.

Reconhecimento e oportunidades

A popularidade da prática do poker online no Brasil retratada pelos números traz também o reconhecimento dos jogadores que se dedicam à modalidade.

“Lembro com muita emoção de quando comecei no poker e toda a nossa luta para desenvolver o esporte da mente no País em busca de seu reconhecimento e crescimento, para que assim possamos ter os maiores eventos do planeta e colocar o Brasil onde merece no mapa mundial do poker “, destaca Felipe “Mojave” Ramos, jogador profissional e embaixador da marca GGPoker no País.

Além das disputas, a modalidade também traz outras oportunidades para os participantes. Esse é o caso de Luiz Fernando Torres. Conhecido como “Raiz”, ele se profissionalizou em poker online no início da modalidade no território nacional. Praticando a modalidade há 15 anos, ele atua hoje como streamer parceiro da GGPoker, plataforma onde ganhou seu maior prêmio na carreira.

Com isso, Torres viu sua stream fazer sucesso, permitindo também dar oportunidade a outros jogadores que da mesma forma começaram no poker online com baixos valores, mas com muita dedicação.

“Com a GGPoker pude criar torneios gratuitos para que meus espectadores pudessem ganhar dinheiro para começar no poker online, além de que sempre posso comunicar sobre as promoções que acontecem na plataforma”, finaliza Torres.

