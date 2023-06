Vai viajar? Como o ChatGPT pode ajudar a planejar o seu roteiro

THE WASHINGTON POST - Planejar uma viagem pode ser uma tarefa desafiadora. Os guias, por sua natureza, mandam todos os leitores para os mesmos destinos. E as pesquisas na web podem ter como resultado informações confusas e inúteis.

No entanto, alguns viajantes que são fãs de tecnologia estão tendo sucesso recorrendo aos chatbots de inteligência artificial, como o ChatGPT e o Bard, para se inspirar e planejar as próprias férias, tratando esses serviços como agentes de viagens gratuitos e sob demanda.

“Gostei da ideia de usar o ChatGPT porque ele oferece uma lista muito clara para você”, disse Alpa Patel, uma viajante ávida que vive na cidade de Nova York.

Ela está planejando uma viagem com a família para Edimburgo, na Escócia, no verão. Depois de ficar frustrada com a mesmice de sempre dos sites de viagens que aparecem no Google, Alpa teve uma ideia: que tal pedir alguns conselhos ao ChatGPT?

“Comecei com os melhores lugares para ficar e ele me deu uma lista de bairros junto com os melhores hotéis. Na verdade, escolhi meu hotel por conta dessa lista”, disse Alpa.

Defina suas preferências pessoais

Embora Alpa tenha gostado da simplicidade das respostas, ela descobriu rápido outro motivo pelo qual chatbots de IA como o Chat GPT podem ser úteis para o planejamento de viagens: a personalização.

O Google estava dando recomendações sem fim para as Highlands da Escócia, mas o filho mais novo de Alpa enjoa durante viagens de carro, portanto ela não achava que passar horas viajando dentro de um para chegar até lá seria viável para ele. Ela descobriu que o ChatGPT conseguia oferecer alternativas plausíveis.

“Eu perguntei de forma bem específica: ‘quais passeios de um dia são bons quando você tem um filho que enjoa ao andar de carro?’, e ele me sugeriu algumas opções nas quais eu podia me deslocar de trem”, disse ela.

Steven Kreimendahl, cofundador do blog Travel to Blank, estava planejando uma viagem para o Japão na primavera com a esposa e a sogra e usou as recomendações personalizadas do ChatGPT para levar em consideração os estilos de viagem diferentes do grupo.

“Minha esposa e eu adoramos passar o dia todo viajando, enquanto minha sogra prefere uma forma mais lenta de viajar”, disse Kreimendahl. “Dei ao ChatGPT o máximo de detalhes possível e deixei ele se virar com isso.”

Essa estratégia se diferencia dos modos tradicionais de se pesquisar ideias para viagens. Ela exige alguma criatividade por parte do viajante para identificar seus interesses específicos, como a arquitetura dos anos 1950 na cidade de Nova York ou o melhor tonkotsu ramen no bairro de Ginza, em Tóquio.

Em vez de simplesmente ler uma lista de sugestões, o planejamento de viagens com chatbots de IA envolve fornecer para ele as preferências que são importantes para você.

“Quanto mais informações ele tiver, melhores serão as respostas que dará”, diz Kreimendahl.

Confira sempre as informações antes de tomar decisões

Diferentemente dos especialistas em viagens de carne e osso, os modelos de inteligência artificial não ficam magoados. Isso significa que não há problema algum em ignorar sugestões das quais você não gosta – na verdade, é recomendado.

Embora os resultados da pesquisa na web sejam basicamente redefinidos a cada nova consulta, os modelos de linguagem por trás dos chatbots podem manter conversas longas, lembrando das informações e respondendo a perguntas e comentários do começo ao fim.

“Às vezes ele é muito vago, tipo, ‘tire o dia para relaxar’”, disse Kreimendahl, mencionando uma recomendação do ChatGPT para o roteiro de vários dias. “Não tenha medo de se aprofundar e fazer pedidos mais específicos.”

E apesar de esses modelos serem ótimos para sugerir ideias e responder a perguntas simples, nada do que eles dizem deve ser considerado como verdade.

O ChatGPT, por exemplo, tem como base um histórico de informações até 2021, portanto, não espere que ele dê os dados mais recentes que você pode encontrar em um motor de busca como o Google.

O chatbot talvez recomende um restaurante que fechou durante a pandemia ou uma linha de trem que não estará funcionando no período da sua viagem.

Por exemplo, Kreimendahl estava visitando o Japão no fim da época da floração das cerejeiras, e o ChatGPT não sabia quando ou onde isso estava de fato acontecendo.

IA pode ser uma fonte de inspiração para a viagem

Os chatbots de IA como o ChatGPT podem parecer magos tecnológicos, mas ainda são bastante limitados em relação ao que podem fazer. Não espere que eles saibam os preços atuais dos voos para Dubai ou façam uma reserva no restaurante que recomendaram.

Entretanto, algumas agências de viagens estão trabalhando na incorporação dos chatbots de IA no processo de reserva. A Expedia apresentou recentemente a inclusão do ChatGPT no aplicativo dela, que armazena as recomendações dadas por ele.

“Todos os hotéis recomendados na conversa com o ChatGPT serão salvos automaticamente para uma nova ‘viagem’ no aplicativo para a qual os viajantes podem voltar quando estiverem prontos para comprar e reservar sua viagem; adicionando voos, atividades, carros etc”, disse Rajesh Naidu, vice-presidente sênior e arquiteto-chefe do Expedia Group, por e-mail.

Essas integrações estão em fase inicial, então os viajantes ainda vão ter que fazer as reservas por conta própria. Mas a parte divertida de usar os chatbots de IA está nas sugestões que ele pode criar e na estratégia colaborativa que promovem.

“É a fase de ideação”, disse Alpa. “Ele está me dando a inspiração para o que devo me aprofundar.” / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA