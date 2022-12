Concurso da Receita tem salário de até R$ 21 mil; veja como se inscrever

A Receita Federal abriu nesta segunda-feira, 5, concurso público para as vagas da carreira tributária e aduaneira, com a publicação do edital no Diário Oficial da União. Estarão disponíveis 699 vagas, sendo 230 vagas de auditor-fiscal e 469 vagas de analista-tributário.

Os salários são de R$ 21 mil para o cargo de auditor-fiscal e R$ 11,6 mil para o de analista-tributário. As inscrições para o concurso estarão abertas do dia 12 de dezembro de 2022 até o dia 19 de janeiro de 2023. As provas para ambos os cargos ocorrerão no mesmo dia, 19 de março de 2023.

Leia também Viagem internacional: Limite de moeda em espécie passará de R$ 10 mil para US$ 10 mil

Cargos de consurso da Receita Federal têm salários de até R$ 21 mil Foto: Felipe Siqueira/Estadão

As taxas de inscrição são de R$ 210 para o cargo de auditor-fiscal e R$ 115 para o cargo de analista-tributário. Os beneficiários do CadÚnico e doadores de medula não precisam pagar o valor de inscrição.

Como se inscrever

A inscrição deve ser feita por meio de site da Fundação Getúlio Vargas, disponível neste link. O concurso será realizado em duas etapas. Na primeira, há prova objetiva, prova discursiva e pesquisa de vida pregressa. As provas acontecerão em todas as capitais brasileiras. Já na segunda etapa, haverá um Curso de Formação Profissional para os candidatos aprovados.

Todas as informações sobre o concurso público estão disponíveis no edital, neste link.