Conheça os bilionários donos do Inter Miami, novo time de Messi

O jogador argentino Lionel Messi, considerado um dos melhores jogadores da história do futebol, foi anunciado pelo Inter Miami, time dos Estados Unidos que joga na Major League Soccer (MLS). A equipe foi fundada em 2018 e estreou na liga em 2020.

Messi foi convencido pelos donos da equipe, os irmãos e empresários Jorge e José Mas e o ex-jogador britânico David Beckham, que é presidente da parte de futebol do time. A equipe já sentiu o aumento de popularidade e agora conta com 7 milhões de seguidores no Instagram.

Entrada do estádio do Inter Miami, novo time de Lionel Messi Foto: Andrea Montolivo/ EFE

Quem são os donos

Os irmãos empresários herdaram a sua fortuna de seu pai, Jorge Mas Canosa, um empresário cubano que emigrou para os Estados Unidos para construir seus negócios.

A família é dona da MasTec, uma empresa multinacional americana de engenharia e construção de infraestrutura. Em 2022, a receita da empresa foi de US$ 9,8 bilhões. Os irmãos também são proprietários e presidentes do Real Zaragoza, clube tradicional da Espanha.

Lionel Messi é considerado um dos melhores jogadores da história do futebol Foto: Francisco Seco/ AP

Continua após a publicidade

Segundo a revista Forbes, Jorge Mas tem um patrimônio líquido de US$ 1,3 bilhão. Ele nasceu em Miami em 1963, apenas três anos depois que seu pai, Jorge Mas Canosa , fugir de Cuba, após o início do governo de Fidel Castro.

Nos EUA, Mas Canosa fundou a Church & Tower, empresa de infraestrutura de telecomunicações, que instalava cabos e telefones públicos. Foi nesta empresa onde Mas começou a trabalhar em 1984, e onde, 10 anos depois, ele tomou frente dos negócios e renomeou a companhia para MasTec. A MasTec virou uma gigante da engenharia, indo além das telecomunicações, e mantém negócios na Argentina, no Chile, no Peru, na Espanha e também no Brasil. Atualmente, Mas tem 15% das ações da empresa, que tem valor estimado de US$ 1,2 bilhão.

O bilionário entrou no mundo dos esportes em 2018, quando se juntou ao grupo que fundou o Inter Miami. Em 2021, em parceria com seu irmão, ele comprou a parte do time que pertencia a Marcelo Claure, atual CEO da chinesa Shein, e de Masayoshi Son, CEO do SoftBank, gigante global de investimentos que mais aportou dinheiro em startups da América Latina. Assim, os irmãos tomaram o controle da agremiação: Jorge como CEO e José como sócio-proprietário.

Jorge Mas é também da Fundação Nacional Cubana Americana, um grupo fundado em 1981 por Mas Canosa para auxiliar imigrantes cubanos em Miami.

Sobre a chegada de Messi, foram meses de negociações entre a MLS, os donos do Inter Miami, a Adidas e a Apple. A fabricante do iPhone, que é parceira de transmissão da MLS, anunciou na terça-feira que exibirá uma série de documentários em quatro partes ainda sem título, “com acesso exclusivo aos bastidores do astro global Lionel Messi.”

David Beckham

O rosto mais conhecido entre os proprietários do Inter Miami é o ex-jogador inglês David Beckham, 48, que tem um patrimônio líquido estimado de US$ 450 milhões.

Continua após a publicidade

David Beckham durante coletiva de imprensa quando era jogador do Los Angeles Galaxy, da MLS Foto: Nick Ut / AP

O britânico é o gestor da parte de futebol do Inter Miami. Beckham começou a sua relação com o futebol dos Estados Unidos ao assinar um contrato de cinco anos com o Los Angeles Galaxy em 2007.