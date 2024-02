Economia e sustentabilidade: (re)energisa acelera para o Mercado Livre de Energia

A (re)energisa é a marca do Grupo Energisa responsável pela gestão e comercialização de energia no Mercado Livre. Para quem ainda não conhece, o Mercado Livre é uma alternativa mais barata e sustentável do que a compra tradicional de energia. Possibilita ao consumidor escolher seu fornecedor, podendo negociar preço, duração do contrato e a origem da energia.

“É viável negociar condições de preço mais favoráveis, resultando em uma redução de até 30% na conta de energia. A oportunidade de adquirir energia renovável também contribui para a eficácia da agenda ESG das empresas, proporcionando a redução das emissões de gases do efeito estufa e freando o aquecimento global”, afirma Roberta Godoi, vice-presidente de Soluções da (re)energisa.

Quem faz a migração pode comprar energia de fontes renováveis, como a solar, a eólica e a de biomassa. Essas opções não apenas otimizam recursos financeiros, mas também comunicam aos stakeholders um compromisso com o meio ambiente.

No site da (re)energisa há o passo a passo para aderir ao Mercado Livre e também um simulador para calcular quanto cada um pode economizar com base no consumo atual. Há soluções direcionadas para o consumidor varejista e também para o atacadista.

Quem pode fazer parte?

Todas as empresas ligadas em média ou alta tensão com conta de luz a partir de R$ 10 mil por mês podem realizar essa transição energética. Nesse início de processo de mudança, a executiva da (re)energisa fala sobre os benefícios da evolução no setor:

“Além da redução de preços, a competição entre os fornecedores servirá de estímulo para a criação de melhores soluções para atender os clientes, acelerando a evolução do setor e criando produtos cada vez mais aderentes às necessidades de cada um. Pelo lado da (re)energisa, podemos dizer que temos as melhores soluções para atender os clientes de todos os segmentos”, comemora Roberta.

Outro ponto é pesquisar e dar preferência por um fornecedor que tenha a empresa sólida no mercado. “A (re)energisa faz parte de um Grupo com 118 anos de atuação no Brasil e possui uma comercializadora de duas décadas, com expertise na avaliação de cenários, na identificação de oportunidades e no atendimento qualificado ao cliente”, diz Roberta.

A (re)energisa atua durante toda a jornada e também faz reuniões periódicas com o cliente para garantir transparência nas informações. Essa parceria vai da negociação comercial, passando pela escolha do tipo de energia, até a produção de relatórios gerenciais e estudos diversos que agregam ainda mais economia. “Estamos comprometidos em superar desafios para contribuir efetivamente para o crescimento e desenvolvimento contínuo do Mercado Livre de Energia no Brasil”, finaliza Roberta.