Experiência marcante na compra de eletrônicos

Oferecer os melhores eletrônicos de forma séria, simples, descomplicada e com bom preço. Esse é o mantra do Girafa, site de vendas com 15 anos de tradição e muitas histórias de clientes satisfeitos para contar.

“O que mais me chamou a atenção na experiência foi a qualidade do atendimento”, descreve o contador Ronaldo de Azevedo, que realizou sua primeira compra no site no último dia 22 de agosto. Ele chegou ao Girafa por acaso, por meio de uma pesquisa pela internet. Não conhecia o site, mas sentiu-se seguro pelas informações disponíveis e a facilidade de uso.

Depois de feita a compra, Azevedo recebeu uma mensagem pelo WhatsApp da empresa informando que houve um problema com o produto escolhido. “É um tipo de problema que acontece”, diz o cliente. “O importante é que o atendimento do Girafa a partir daí foi o melhor possível.”

O primeiro ponto que chamou a atenção foi a personalização do contato. A atendente se apresentou, esclareceu todas as dúvidas, ofereceu um produto similar e o deixou à vontade para tomar a decisão. Azevedo optou por seguir a sugestão – e não se arrepende. “O produto é de ótima qualidade e a forma de entrega, o prazo e o acondicionamento da mercadoria foram excelentes e fizeram a diferença.

O portfólio do Girafa é composto por cerca de 1.000 produtos, que atraem amantes da tecnologia. Foto: Divulgação

Depois da primeira experiência positiva, o novo cliente pretende voltar ao site na próxima compra de eletrônicos. Isso acontece com frequência: hoje, 70% das vendas realizadas pelo Girafa são realizadas por clientes que não estão comprando pela primeira vez, o que evidencia o alto índice de fidelidade dos consumidores.

Fundado em 2008, o Girafa já nasceu digital, sem lojas físicas. O atendimento é feito por uma equipe própria, instalada na sede da empresa. “Não são robôs e nem terceirizados. São pessoas de verdade, que trabalham aqui bem próximas da diretoria. Acompanhamos tudo de perto e estamos sempre atentos”, ressalta a diretora de Marketing e Vendas, Flavia Mattos.

Relação de confiança

O site proporciona uma série de outros diferenciais, como a curadoria cuidadosa, que assegura um alto padrão de qualidade em tudo o que é ofertado. O portfólio disponível é composto por cerca de 1.000 produtos, que atraem amantes da tecnologia e contemplam as expectativas do público AB. “Conseguimos ofertar as melhores opções das melhores marcas, sem perder a competitividade no preço”, avalia a diretora comercial, Juliana Bauer.

Por não ser um marketplace, o site tem controle sobre todo o processo – desde a experiência na hora da compra, a escolha dos produtos e a entrega. O Girafa facilita o pagamento, oferecendo até 10% de desconto no pix ou parcelamento em até 15x sem juros em uma campanha atual. Além disso, desenvolveu um sistema próprio e inovador de cashback, no qual o cliente acumula saldo em cada compra ou indicação bem-sucedida de um novo comprador. O valor pode ser usado como desconto em um novo pedido ou até mesmo transferido para um amigo. Outra frente de negócio da empresa é o Passaporte Girafa, braço internacional sediado em Miami. Através dele, o cliente pode comprar produtos selecionados pela mesma curadoria tech do Brasil e receber em casa em até três dias úteis nos principais centros do Brasil, com impostos e frete inclusos no preço.

A existência de uma plataforma própria e o desenvolvimento interno de tecnologia são ferramentas essenciais para proporcionar uma boa experiência aos consumidores. “Nosso foco principal é a agilidade, pois precisamos disso para concorrer com as empresas gigantescas que estão nesse mercado”, descreve o diretor de Tecnologia da Informação, Hélio Diniz. Ele conta que, quando a equipe tem ideias bacanas, como foi o caso do programa de cashback, o time de TI se mobiliza para colocá-las de pé o quanto antes.

“Mais do que a parceria comercial de muitos anos entre as nossas empresas, sou cliente do Girafa como pessoa física”, conta Silvio Stagni, CEO da Allied, líder nacional na distribuição de eletrônicos, com 6,5 milhões de produtos vendidos no último ano e receita bruta de R$ 6,4 bilhões no período.

“O Girafa oferece uma experiência de compra suave, simplificada, com excelente curadoria de produtos e quantidade perfeita de informações para o consumidor – nem pouco, nem muito”, descreve Stagni. Ele acrescenta que a marca simpática e o design atraente contribuem para que o Girafa estabeleça uma relação de confiança com os clientes e se diferencie da “multidão” de opções disponíveis na internet.

Conheça mais em https://www.girafa.com.br/