Férias seguras exigem planejamento

As férias de julho estão se aproximando e a expectativa de muitas pessoas é de que seja um período fora da rotina, com menos pressão, mais lazer e, acima de tudo, sossego. Alguns cuidados e dicas são aliados para prevenir situações indesejadas ou, se forem inevitáveis, impedir que comprometam a viagem com a família. Da manutenção adequada dos veículos à proteção das casas de temporada, há seguros que trazem coberturas importantes para o tão sonhado período de férias sem imprevistos.

Muitas vezes os problemas aparecem antes mesmo de chegar ao destino. Uma pane do veículo ou um pneu furado podem comprometer o humor de todos. A contratação de Seguro Auto da Bradesco Seguros, por exemplo, possui a cobertura completa, incluindo acidentes, roubo e furto, mas também oferece ao segurado assistência 24 horas, com guincho em caso de acidente, incêndio, pane elétrica, mecânica ou seca. Serviços como troca de pneu furado e chamada de táxi também podem ser acionados pelo cliente via WhatsApp.

O diretor da Bradesco Seguros, Saint’Clair Lima, dá outras dicas para uma viagem tranquila. “É importante verificar a calibragem dos pneus, alinhamento e balanceamento de direção, que deve ocorrer a cada 10 mil km, assim como circulação do ar, utilizando o sistema de ventilação de forma correta.”

A segurança e a boa manutenção do local de férias são outros pontos relevantes para que tudo flua da melhor forma durante o período. “O Seguro Residencial é uma opção para proteger contra acidentes e danos causados não somente à estrutura física do imóvel, mas também ao conteúdo”, explica Lima.

No Bradesco Seguro Residencial Sob Medida, o pacote básico de coberturas inclui proteção contra incêndio, explosão, queda de raios, entre outros. Há ainda coberturas extras que podem ser contratadas pelo proprietário, como riscos de alagamentos e inundações, desmoronamentos, ruptura de tubulações, danos ao jardim, roubo e furto qualificado e danos elétricos.

O aumento do faturamento na Bradesco Seguros em 2023 mostra que o brasileiro sentiu mais necessidade de proteção. No caso do Residencial, o aumento foi de 25,5% no 1º trimestre, sobre igual período do ano. No caso do Seguro Auto, a Bradesco também tem desempenho melhor do que o agregado do setor – 26,5%.”Nosso objetivo é oferecer uma experiência excepcional aos consumidores, com coberturas e serviços de excelência. Reforçamos nosso compromisso em seguir investindo em pesquisas de aprimoramento e novos produtos, de acordo com as necessidades dos clientes”, conclui Lima.