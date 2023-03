Governo está preocupado com rotativo do consignado do INSS, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 24, que o governo está preocupado com o fato de diversos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarem com dificuldades para pagar o rotativo do cartão do consignado. Haddad também declarou que vários bancos e financeiras têm praticado taxas nas operações de crédito consignado abaixo dos 2% ao mês. As declarações foram feitas após Haddad participar de reunião do conselho político no Palácio da Alvorada.

“Nós estamos analisando, alguns bancos já estão com taxa inferior a 2%, mas a gente identificou outros problemas que precisam, que até inspiram mais cuidados até, por exemplo, o cartão rotativo do consignado, uma coisa que preocupa muito, porque muitas famílias não estão conseguindo sair do rotativo do consignado, então nós estamos levantando outros problemas pra dar um encaminhamento”, disse.

Os bancos começaram a suspender na semana passada, temporariamente, a concessão de crédito consignado para aposentados após o Conselho Nacional de Previdência Social reduzir de 2,14% para 1,70% ao mês o teto de juros para essas operações de crédito. O teto também recuou de 3,06% para 2,62% para as operações com cartão consignado.

Uma reunião do CNPS está marcada para terça-feira, 28, e há expectativa de que o colegiado promova nova alteração nas taxas do consignado.

Arcabouço fiscal

Segundo Haddad, todos os trabalhos técnicos sobre o novo arcabouço fiscal e que apresentará resposta às dúvidas apontadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Haddad afirmou que busca encaminhamento para famílias saírem do rotativo do consignado do INSS Foto: Werther Santana / Estadão

“A área técnica fechou [o arcabouço fiscal]. Está tudo em ordem. Agora, vamos voltar para o presidente, com as perguntas que ele fez, e só marcar a data. A palavra final é sempre do presidente, até ser anunciado, a palavra final é sempre dele. Ele pode fazer novas perguntas, mas as que foram feitas na reunião de sexta passada já estão elucidadas, foi bem tranquilo a reunião técnica, a gente vai fazer uma devolutiva para ele e a gente espera aí nos próximos dias voltar a ele pra saber se há outras dúvidas que ele possa considerar. Mas até aqui está tudo bem”, disse, após participar da reunião de conselho de governo no Palácio da Alvorada.

Haddad ainda declarou que Lula está bem e que o presidente presidiu a reunião do conselho de governo. Diagnosticado com pneumonia, o chefe do Executivo adiou para domingo o embarque para a viagem presidencial à China.