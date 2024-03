Lisboa: destino de férias ideal para brasileiros

Lisboa, uma cidade que brilha sob o sol quase todo o ano e onde a história se entrelaça com a modernidade, se destaca como um dos destinos mais desejados pelos brasileiros. Esse fascínio não é por acaso: é o resultado da combinação única de cultura, gastronomia, natureza e uma infindável possibilidade de descobertas que aguardam os visitantes. Brasileiros, conhecidos por sua alegria e vontade de explorar, encontram em Lisboa um cenário perfeito para vivenciar experiências inesquecíveis, sejam elas na calçada de um bairro histórico, numa mesa partilhando pratos típicos, ou nas ondas do mar que beija as costas portuguesas.

Escolhida em 2023 pelo World Travel Awards (WTA) como o “melhor destino de cidade da Europa” – por sua versatilidade e grande variedade para atender a diversos interesses e desejos –, a capital portuguesa não apenas seduz quem a visita pela primeira vez, mas também quem retorna, buscando redescobrir seus encantos. “Lisboa tem história, beleza natural, patrimonial, excelentes infraestruturas e hotelaria e uma luminosidade inigualável, além da busca por estar sempre na vanguarda. Há sempre novos motivos de visita”, garante Paula Oliveira, diretora executiva da Associação Turismo de Lisboa (ATL).

Lisboa foi escolhida em 2023 pelo World Travel Awards (WTA) como o melhor destino de cidade da Europa Foto: Divulgação/ Turismo de Lisboa

Ciente da conexão especial entre Lisboa e os brasileiros, a associação tem trabalhado para fortalecer essa ligação, por meio de um calendário repleto de eventos culturais, exposições, festivais e gastronomia, e na busca por promover experiências de viagem ricas e diversificadas. Há opções para todas as idades, viagens em casal ou em família, para os mais exploradores ou os que preferem apreciar as férias no seu tempo, sem pressa.

Patrimônio Histórico e Cultural

A capital portuguesa é um verdadeiro museu a céu aberto, onde o passado e o presente se entrelaçam em cada esquina. Seu patrimônio cultural é um dos mais ricos e diversificados da Europa, refletindo as várias camadas de história que moldaram a cidade ao longo dos séculos. Entre as muitas joias arquitetônicas e históricas que Lisboa tem para oferecer, destacam-se a imponente Torre de Belém, símbolo da Era dos Descobrimentos, o majestoso Mosteiro dos Jerónimos e a Sé de Lisboa, com suas raízes na época medieval.

Além desses ícones, o Castelo de São Jorge, situado no ponto mais alto de Lisboa, proporciona não apenas uma aula de história viva, mas também vistas panorâmicas de tirar o fôlego sobre a cidade e o Tejo. Para aqueles interessados na riqueza cultural contemporânea, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (Maat) representa o lado mais moderno e inovador de Lisboa, enquanto o bairro histórico de Alfama, com suas ruelas estreitas e casas coloridas, oferece uma experiência autêntica da vida lisboeta.

Gastronomia e enoturismo

Para os brasileiros apaixonados por boa comida e vinho, Lisboa é um palco de sabores tradicionais e inovações gastronômicas. “Os visitantes podem se deliciar com uma ampla variedade de pratos tradicionais e, ao mesmo tempo, explorar restaurantes inovadores que reinventam a culinária portuguesa, incorporando técnicas contemporâneas”, destaca Oliveira. É possível desfrutar de uma variedade de pratos tradicionais, como o famoso bacalhau à Brás, sardinhas assadas, uma variadíssima oferta de marisco, peixe e doçaria, onde se destacam os famosos pastéis de Belém.

O destino também é conhecido pela sua produção vinícola, com vinhas que oferecem degustações de vinhos premiados, proporcionando uma experiência sensorial completa para os apreciadores e para todos em geral. Explorar as regiões vinícolas em torno de Lisboa é mergulhar em uma história rica e saborear a diversidade. Desde o Moscatel de Setúbal, encorpado e aromaticamente intenso, aos premiados vinhos de Palmela e aos raros néctares de Colares, que desafiam os ventos salgados do Atlântico.

Esportes ao ar livre

Com um clima ameno durante o verão – temperaturas variando de 17°C a 35°C, pouquíssima chuva e dias longos com até 15 horas de luz natural –, Lisboa torna-se um palco ao ar livre para inúmeras atividades, atraindo turistas especialmente durante os meses mais quentes.

O verde das gramas dos campos de golfe da região, complementado pela beleza das paisagens litorâneas, faz da cidade um destino de escolha para amadores e profissionais do golfe e do surf. Ao sediar a próxima edição da International Golf Travel Market (IGTM) este ano, reforça sua posição no cenário internacional do turismo esportivo, com mais de 20 campos desafiadores situados em cenários naturais espetaculares.

Além disso, o litoral lisboeta oferece um leque variado de opções para todos os gostos: desde as urbanas e vibrantes praias da Linha de Cascais até as atmosferas multiculturais da Costa da Caparica. Para os que preferem recantos mais tranquilos, as águas cristalinas da Arrábida e as areias misteriosas de Sintra são ideais para um dia de descanso e contato com a natureza. Essa combinação perfeita de esporte, lazer e belezas naturais faz de Lisboa um destino imperdível para os brasileiros que buscam diversão, aventura e relaxamento sob o sol português.

Compras

Para os brasileiros que visitam Lisboa em busca de novidades e oportunidades de compras, a cidade oferece uma gama variada de opções que vão desde lojas de marcas internacionais e locais até mercados tradicionais repletos de artesanato e produtos típicos. Além das butiques e centros comerciais espalhados pela capital, uma visita ao Freeport Lisboa Fashion Outlet, localizado em Alcochete, cidade da região metropolitana a cerca de 30 minutos de Lisboa, é uma boa opção para quem gosta de fazer compras ao ar livre, adquirir produtos de marcas renomadas a preços reduzidos, mas também a experiência de desfrutar de um passeio agradável em um ambiente planejado para o conforto dos visitantes. De brinde, ainda aproveita para atravessar a ponte 25 de Abril, um dos símbolos da cidade.

Planeje sua visita e descubra mais sobre o que Lisboa tem para oferecer em www.visitlisboa.com.