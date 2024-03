MakeOne integra serviços à IA para apoiar organizações em suas jornadas digitais

Implementar a tecnologia certa e de forma eficiente e totalmente aderente à realidade do negócio, afim de trazer os melhores resultados e perseguir a excelência operacional, são fundamentais para qualquer empresa nos dias de hoje.

É cada vez maior a necessidade de ter uma integração funcional, que una conectividade, redes, softwares, sistemas e dispositivos de ponta; uma ótima interface na relação com os clientes e colaboradores e uma análise segura e avançada dos dados, focada em inteligência artificial - que dê ao negócio elementos preciosos para se planejar.

“Uma empresa tem que gastar energia em seu core business. Com a gente, fica a parte da tecnologia”, diz Roberto Campos, CMO da MakeOne Foto: Divulgação/MakeOne

Nesse sentido, ter uma integradora que disponha de parcerias estratégicas e soluções modernas é o melhor caminho em direção aos melhores resultados.

Contando com uma história sólida de sucesso em 35 anos de atuação no mercado, a MakeOne está preparada para apoiar as organizações em suas jornadas digitais. Para essa nova era em que as soluções ligadas à tecnologia evoluem em um ritmo bastante acelerado, a própria marca também é nova.

Anteriormente conhecida como Telesul, a companhia passa pelo rebranding para se inserir ainda mais na trilha da transformação digital, mantendo as tradicionais qualidade e ética, pelas quais já é amplamente conhecida, na integração de aplicações em seus produtos e serviços. Tudo feito de forma customizada e altamente eficiente para negócios de todos os tamanhos e segmentos, em todo o País.

Roberto Campos, CMO da MakeOne, destaca que o portfólio da empresa continua sendo bastante amplo, dividido em três grandes blocos. “Em primeiro, temos uma camada de infraestrutura, que conversa com o executivo de tecnologia que está preocupado em melhorar a performance da rede”, explica ele.

“O segundo agrupamento é o de soluções para comunicação unificada, com expertise em aplicações de voz sobre rede, integrando todas as camadas de chamadas por vídeo, reuniões, apontamentos, criptografia, gerenciamento de presença, etc., dentro do conceito anytime, anywhere (a qualquer momento, em qualquer lugar)”, lista o CMO. “O foco é a área de TI, mas conversamos com diversas áreas do negócio que fazem uso dessas ferramentas, com foco em produtividade e colaboração.”

O terceiro grupo de soluções compreende todo um amplo portfólio de aplicações, orientado para customer experience (experiência do cliente). “Aqui, conversamos com executivos de TI e também de negócios. “Estamos vindo de uma experiência desde a época em que existia o call center, depois isso evoluiu para contact center, com outras mídias, WhatsApp Business, etc”, lembra.

“Hoje, o que há de mais moderno é o conceito omnichannel: o cliente vai fazer o relacionamento, não importa qual é o canal, e a empresa tem o dever de acompanhar essa jornada, por onde ele entre e mesmo que mude de canal. Cria-se uma expectativa de que efetivamente o lado de lá vai reconhecê-lo”, afirma Campos. No entanto, segundo ele, muitas companhias ainda falham nessa tarefa, obrigando o cliente a fornecer dados novamente, contar toda a história novamente, etc. “Muitas vezes, são bases de milhões de clientes, como as operadoras de celular, por exemplo. Nosso foco é personalizar esses atendimentos, criar uma jornada. Não é uma tarefa fácil.”

Evolução da tecnologia

Na medida em que as tecnologias foram sendo aprimoradas, os serviços oferecidos pelas integradoras migraram para a nuvem e foram democratizados. Com poucas exceções, quase nada se faz “dentro de casa”, de acordo com Campos. “Paga-se como serviço, esse é o modelo.” Isso criou oportunidades de consolidação para muitas empresas, com ideias inovadoras, fazerem frente às big techs.

Neste sentido, a MakeOne também oferece aos clientes aplicações de “tecnologia conversacional”, por meio de uma empresa do grupo, a Sapios, que integra soluções de bots, chatbots, voice bots, etc. “A ideia é que haja menos intervenção humana e mais experiência para o cliente, num ambiente de redução de custos, pois todos estão olhando para isso.”.

Outro dos ganhos em entender o cliente, suas necessidades, expectativas e acompanhar sua jornada e seu relacionamento com a empresa é o amplo e rico leque de dados que, se tratados com inteligência dentro de modernas técnicas da analytics, fornecem insights valiosos para os negócios.

“Outra de nossas empresas, a Evollo, faz uma varredura por completo de todas essas interações dos clientes, por voz e texto, dados coletados em diversas plataformas, e transforma isso em uma predição de comportamentos. Isso pode ser usado para melhorar vendas, corrigir produtos, aprimorar ratings de cobrança, etc., e nossas ferramentas têm altos níveis de acuracidade.”

Futuro

Contando com cerca de 200 clientes no País, de muitas áreas diferentes - varejo, indústria, setor financeiro, operadoras de saúde, seguradoras, etc. - com os quais desenvolve projetos mais complexos de transformação digital - a MakeOne possui um amplo ecossistema de parceiros, como HP, Microsoft, Avaya, entre outros, para auxiliar as companhias a se concentrar apenas no que devem: seu negócio.

“Nesse processo de conectar a marca com nossa visão de futuro e inovação, acreditamos que a área de experiência do cliente oferece inúmeras possibilidades com a inteligência artificial, em ferramentas de análise de dados e curadoria de bots, com conceitos de machine learning incorporados. E estamos falando em transcender isso: uma de nossas estratégias é intensificar a experiência do cliente com esses conceitos de IA. Muitas empresas, por exemplo, têm investido em avatares com os quais os clientes/consumidores podem conversar”, explica Campos.

Valendo-se dessa experiência em entender os clientes e seus problemas, a companhia coloca-se como poderosa auxiliar das empresas a atingirem resultados positivos e de destaque no mercado.

Para isso, a MakeOne conta com uma estrutura de serviços totalmente consolidada para o desenvolvimento e implementação de projetos, desde a fase de pré-vendas, envolvendo desenho e arquitetura de soluções conforme as necessidades de um cliente, passando pela fase de estabelecimento, gerenciamento e integração do projeto e análise de como a transformação está, de fato, impactando no resultado.

“Uma empresa tem que gastar energia em seu core business, focando totalmente no seu negócio. Com a gente, fica a parte da tecnologia”, finaliza Campos.