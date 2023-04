Melhorias nos trens metropolitanos colocam São Paulo nos trilhos do futuro

No primeiro ano de concessão, a ViaMobilidade investiu R$ 1,2 bilhão em melhorias nas linhas 8–Diamante e 9–Esmeralda de trens metropolitanos em São Paulo. A meta é chegar a R$ 4 bilhões de investimentos ao final dos três primeiros anos do contrato, com duração prevista de 30 anos.

Juntas, as duas linhas têm 42 estações e transportam cerca de 1 milhão de pessoas por dia. São mais de 78 km de trilhos que passam por manutenções constantes para trazer mais qualidade e conforto ao passageiro.

Como parte dos investimentos nas linhas 8 e 9, a ViaMobilidade adquiriu 36 novos trens da empresa Alstom, compondo uma frota de 288 carros (vagões). O investimento contribuiu para a reativação da unidade brasileira da empresa de origem francesa, com geração de 700 empregos diretos na região de Taubaté (SP).

Continua após a publicidade

No primeiro ano de concessão, a ViaMobilidade investiu R$ 1,2 bilhão em melhorias nas linhas 8–Diamante e 9–Esmeralda de trens metropolitanos em São Paulo. A meta é chegar a R$ 4 bilhões de investimentos ao final dos três primeiros anos do contrato, com duração prevista de 30 anos.

Juntas, as duas linhas têm 42 estações e transportam cerca de 1 milhão de pessoas por dia. São mais de 78 km de trilhos que passam por manutenções constantes para trazer maior qualidade e conforto ao passageiro.

Como parte dos investimentos nas linhas 8 e 9, a ViaMobilidade adquiriu 36 novos trens da empresa Alstom, compondo uma frota de 288 carros (vagões). O investimento contribuiu para a reativação da unidade brasileira da empresa de origem francesa, com geração de 700 empregos diretos na região de Taubaté (SP).

Continua após a publicidade

A primeira composição já foi entregue – está passando por testes e deverá ser colocada em circulação no mês de maio. Produzidos com aço inoxidável, os novos trens são mais leves, consomem menos energia elétrica, têm portas e janelas mais amplas e durabilidade estimada em 40 anos. Incluem vários recursos avançados, como contagem automática de passageiros, mapas dinâmicos de linhas, monitoramento e vigilância por vídeo. Todos os equipamentos e materiais dos revestimentos são antichamas.

Ao mesmo tempo que a frota é renovada, a ViaMobilidade também está investindo em melhorias nas estações. Há obras em andamento em sete estações, sendo cinco da Linha 8–Diamante (Lapa, Imperatriz Leopoldina, Comandante Sampaio, Santa Terezinha e Sagrado Coração) e duas da Linha 9–Esmeralda (Grajaú e Santo Amaro). As intervenções incluem instalação de escadas rolantes, elevadores, piso tátil para pessoas com deficiência visual e piso antiderrapante em pontos estratégicos. Além disso, 28 estações tiveram os banheiros reformados (totalizando 130 boxes) e 18 receberam pintura interna e externa.

Divulgação Foto: Divulgação

Continua após a publicidade

E as ações não param por aí. Para assegurar conforto e qualidade na climatização dos trens, 365 aparelhos de ar condicionado passaram por manutenção corretiva, por apresentarem avarias ou baixo rendimento. Mais de 660 discos de freio foram substituídos e 100% dos rolamentos, trocados.

Cerca de 40 km de trilhos foram esmerilhados para reperfilamento e, até o fim de 2024, 60 km de trilhos serão substituídos. Também está prevista a troca de 15 mil dormentes de madeira por dormentes de concreto ainda este ano, e mais 18 mil no ano que vem. Essas peças são instaladas na via, de forma transversal, para dar suporte aos trilhos.

A ViaMobilidade adquiriu 42 veículos auxiliares de manutenção, para tornar mais ágeis e produtivas as atividades realizadas na via e na rede aérea. Desses, 24 já estão sendo utilizados e os demais 18 devem chegar até 2024. Nesse meio tempo, dez veículos foram locados para viabilizar plenamente os trabalhos de manutenção.

Continua após a publicidade

Os investimentos previstos para o decorrer da concessão incluem ainda a construção de sete passarelas – uma em Carapicuíba, quatro em Itapevi (Estrada do Prado, Jardim Sorocaba, Jardim Santa Rita e Jardim Portela), uma na travessia da ciclovia da Marginal do Pinheiros (ao lado do Parque Villa Lobos) e no acesso à estação Villa Lobos-Jaguaré. O objetivo é proporcionar opções de travessia segura em locais onde existem passagens em nível.

Arte Estadão Blue Studio Foto: Arte Estadão Blue Studio