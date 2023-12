Melissa leva experiência sensorial com essência inconfundível da marca a trem e estação de São Paulo

Depois de passar pelo VLT do Rio Janeiro, o aroma de tutti-frutti da Melissa desembarca em São Paulo. De 29 de novembro a 25 de dezembro, quem passar pela estação Pinheiros, da linha 4-Amarela, ou embarcar nos trens da linha 9-Esmeralda, poderá sentir o inconfundível cheiro da marca. Durante 27 dias, a campanha “A nossa essência é tutti-frutti, e a sua? #PraOndeASuaEssênciaTeLeva”, levará, além do aroma, caracterizações externa e interna especiais aos vagões dos trens, proporcionando uma imersão no universo Melissa e mexendo com a memória de quem estiver se deslocando pela cidade.

Melissa levará caracterizações especiais aos vagões dos trens em São Paulo. Foto: Divulgação Melissa

“Depois do sucesso da ação no Rio de Janeiro, decidimos levar essa ativação envolvente para São Paulo. O aroma de tutti-frutti é a manifestação da nossa essência como marca, permanecendo nas lembranças sentimental e olfativa das consumidoras. É uma marca registrada da Melissa, um dos componentes que a tornam uma love brand tão lembrada”, diz Fernando Serrudo, gerente de marketing da marca.

Com mais de quatro décadas de história, o cheiro se transformou em uma assinatura inconfundível da Melissa — e não está presente somente nos calçados, mas também em perfumes, velas aromáticas, incensos, home spray, álcool em gel, produtos de beleza e cosméticos.

Nas redes sociais, a campanha vai contar com a participação da atriz Mel Maia, uma das embaixadoras da marca, junto a nomes como Bertha Salles e influenciadoras como Rafaela Fleur, Maria Alice Leão e Bianca Darruiz. Tudo isso pode ser acompanhado pelo Instagram [@melissaoficial] e pelo TikTok [@melissaofficial].

Ícone fashion, a Melissa desenvolve coleções que contam com a colaboração de renomados nomes da moda mundial, como Marc Jacobs, Viktor&Rolf, Y/Project, Lazy Oaf, Opening Ceremony, Marine Serre, À La Garçonne, Fila, Comme des Garçons, Karl Lagerfeld, Vivienne Westwood, Zaha Hadid e os brasileiros Irmãos Campana. Além disso, a marca dispõe de uma loja conceitual: a Galeria Melissa, localizada em São Paulo, além da rede de franquias Clube Melissa.

Uma das marcas calçadistas do grupo Grendene, a empresa está presente em mais de 70 países e, só na última década, já fabricou mais de 32 milhões de pares de sapatos. Focada em sustentabilidade, os seus produtos são feitos a partir da Melflex® forma à base de PVC 100% reciclável, vegana e feita em média com 30% de material reciclado.