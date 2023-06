Mercedes-Benz ouve as estradas para oferecer a melhor solução

Não é segredo que a Mercedes-Benz tem a linha de caminhões mais completa do mercado brasileiro, que passa pelo modelo leve Accelo, o semipesado Atego e os extrapesados Actros e Arocs. Além dos veículos, a fabricante da estrela de três pontas está presente no Brasil com diferentes serviços. Se as estradas falam, a Mercedes-Benz não apenas ouve, mas também traz a melhor solução, seja pelos serviços de telemetria Fleetboard, pelos planos de manutenção, pela garantia estendida e pelas peças de reposição.

Todos esses serviços são essenciais para uma grande companhia como a Gees, que atua em cada segmento do agronegócio: plantio, produção de fertilizantes, defensivos e o transporte de tudo isso. São 1.941 colaboradores. Seu diretor-presidente, José Antônio Gorgen, destaca as vantagens dessa parceria de longa data com a fábrica de caminhões: “Em 1988 comprei meu primeiro Mercedes-Benz. Era um 1113, ano 1977. A frota atual da Gees tem cerca de 400 caminhões. Desses, 273 são Mercedes-Benz, dos modelos Actros 2651 e 2653″, garante o executivo.

Os caminhões não podem falhar, já que também atuam em operações de exportação. Dos 273 caminhões Mercedes-Benz da Gees, 172 contam como o sistema de telemetria Fleetboard, em que os gestores de frota podem acompanhar passo a passo o caminhão: velocidade, curvas, freadas, nada escapa do sistema. Isso resulta em redução de até 15% nos custos operacionais.

Os Actros da Gees também estão cobertos por planos de manutenção e garantia estendida. “Tudo isso traz a tranquilidade de não termos nenhuma surpresa. Os planos trazem segurança, mas vale dizer que os caminhões Mercedes-Benz não quebram facilmente e não têm manutenção alta. São excelentes, rodam o ano todo”, afirma o diretor-presidente da empresa, satisfeito com a parceria de longa data.

Divulgação Foto: Divulgação Mercedes-Benz

Outra solução utilizada pela Gees são as peças Renov, remanufaturadas. Elas custam até 55% do valor de um componente novo e têm garantia de 12 meses sem limite de quilometragem. A fabricante fornece ainda peças genuínas Mercedes-Benz e também a linha Alliance, com itens de reposição, como filtros, tambores e discos de freio, turbinas e acessórios com qualidade e preços competitivos.

“A escolha correta das peças e de onde realizar a manutenção do caminhão e ônibus garante a tranquilidade e satisfação dos clientes. As peças Genuínas e Renov aplicadas pela Rede de Concessionários devidamente treinada garantem essa confiança”, destaca Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. “Além disso, buscamos sempre superar as expectativas dos nossos clientes. Afinal, o cuidado com os veículos é crucial para garantir o melhor desempenho e a segurança nas estradas e no trânsito das cidades”, acrescenta.

Conexão

A oferta de serviços da fabricante inclui também o Mercedes-Benz Uptime, que conecta o cliente e o caminhão à fábrica. A inteligência artificial monitora o veículo e reconhece qualquer alteração capaz de levar a uma pane.

Os planos de manutenção dos caminhões têm quatro níveis, do mais econômico ao mais completo. Em outubro haverá mais um plano, o Complete Plus, que contará com o serviço de Consultoria Gerencial. Outro serviço é a Garantia Estendida. São até 24 meses de cobertura extra, com atendimento exclusivo em toda a Rede de Concessionárias. São dois planos, Extend ou Extend Plus.

A montadora de origem alemã também tem um programa de fidelidade e recompensas em que cada real gasto com peças e serviços gera um ponto. Chamado Mercedes Club, conta também com um aplicativo em que o cliente pode consultar e resgatar pontos, consultar campanhas vigentes ou empresas parceiras para ganhar descontos.

Há também o aplicativo Liga na Estrada, conectado ao sistema de telemetria Fleetboard. Nele, o motorista ou frotista consegue acompanhar o desempenho do veículo. E as empresas de transporte e logística ainda conseguem fazer competições entre os condutores a fim de buscar a melhora do desempenho de cada um, gerando pontuações entre os participantes.

Serviços

A Mercedes-Benz também oferece diferentes condições para compra dos caminhões, seja pelo próprio banco ou consórcio. “Já fizemos aquisições pelo Banco Mercedes-Benz. É uma segurança ter um banco de fábrica para financiar”, recorda Gorgen. A divisão financeira da fabricante inclui também seguros para toda a linha de veículos (caminhões, utilitários e automóveis).

Os caminhões

Os Actros 2651 têm tração 6x4 e são equipados com o reconhecido motor Mercedes-Benz OM 460 LA. A transmissão é automatizada, modelo G 291, com 12 marchas. Podem sair de fábrica com suspensão metálica ou pneumática.

A frota da Gees inclui também o Actros 2653 6x4, com motor Mercedes OM 471 LA. São 530 cv a 1.600 rpm. O torque máximo chega a 2.600 Nm entre 950 e 1.400 rpm, o que garante muita força disponível, mesmo em rotação baixa, resultando em economia de combustível. Sua transmissão é igualmente automatizada, de 12 velocidades. Vale dizer que o Actros 2653 também pode sair equipado com suspensão metálica ou pneumática.

Tanto o Actros 2651 como o 2653 têm cabines espaçosas, funcionais e confortáveis, trazendo um conforto inigualável ao motorista. A capacidade máxima de tração de ambos é de 80.000 quilos.