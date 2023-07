Na Semana do Agricultor, campanha exibe feitos do agro em prédios de São Paulo

O principal centro financeiro do Brasil foi ocupado pelo campo. Com o intuito de demonstrar a importância do agronegócio e das pessoas envolvidas nessa atividade, bem como sua conexão com a cidade, a campanha chamada “Agro. A Digital do Brasil” exibiu, em prédios da cidade de São Paulo, informações sobre tudo que é produzido e conquistado pelo setor.

A ação, idealizada pela New Holland, consistiu na projeção, em três edifícios localizados na Avenida Paulista, de dados sobre o cotidiano da população da cidade e sua relação com o que é produzido pelo agronegócio brasileiro. Com a divulgação, buscou trazer a mensagem para além das porteiras e mostrar a grandiosidade que o setor representa para nosso país.

“É necessário trazer informação de qualidade para as pessoas, mostrando que o agro brasileiro é, de fato, produtivo, competente e que não abre mão da preservação ambiental. Esta campanha quer mostrar os feitos da nossa agricultura, com números e dados, e um pouco da realidade de quem vive no campo”, explica Paulo Máximo, diretor de Marketing Comercial da New Holland Agriculture para a América Latina.

Os vídeos exibidos abordam as culturas do milho, café e arroz, assim como a da cana e o cultivo de grãos. Também há espaço para abordagens envolvendo a atuação das mulheres no campo, a agricultura familiar, o uso da tecnologia e a sustentabilidade. “Vamos destacar em números e fatos a pujança do agronegócio brasileiro, mostrando a origem de produtos que chegam à mesa dos consumidores, como café, carne, legumes, produtos alimentícios em geral, roupas, combustíveis, entre outros. Isso tudo com o rosto do homem e da mulher do campo em primeiro plano”, acrescenta Máximo.

Protagonistas

Além do público que circulou pela Avenida Paulista, a campanha também pode ser vista nas redes sociais, onde a New Holland divulga videocase das projeções feitas nos prédios, também envolvendo seu público interno, a rede de concessionários da marca e a imprensa.

A ação, idealizada pela New Holland, fez projeções em três edifícios localizados na Avenida Paulista, em SP Foto: Divulgação/New Holland

A campanha mostra cenas do campo e dados sobre a produção agropecuária brasileira, como o fato de que esse segmento é responsável por aproximadamente 25% do PIB. Busca-se também revelar um pouco do cotidiano das fazendas e dos profissionais, que são protagonistas na divulgação das informações.

Ao levar a mensagem do campo para a cidade, a New Holland espera conseguir ampliar o diálogo entre o campo e a sociedade, demonstrando como o trabalho realizado pelos agricultores contribui para a riqueza do Brasil, ressaltando que grande parte do que é consumido nas metrópoles é produzida pelos profissionais do agronegócio.

Valorização do trabalhador do campo

“Queremos mostrar que o agro brasileiro está presente no dia a dia das pessoas, ressaltando o que ele tem de melhor, seus feitos, suas realizações, e levar essa mensagem, da realidade dos homens e das mulheres do campo, para todas as pessoas”, diz Máximo.

Com a campanha “Agro. A Digital do Brasil”, a New Holland reforça suas ações de integração entre a cidade e o campo. Anteriormente, a empresa do Grupo CNH Global já havia abordado o tema com as campanhas “Conta comigo, Brasil”, “Agro, quem conhece de verdade, admira”, “Colheitômetro” e “Diálogos New Holland”.

“Como uma marca que valoriza o papel do homem e da mulher do campo, a New Holland entende que boa parte da riqueza do País começa nas mãos de quem trabalha no campo”, diz Máximo. “Desde a concepção de um produto até o layout de uma concessionária, tudo na New Holland parte da percepção e da necessidade dos clientes, os agricultores. A opinião deles e a melhor experiência que conseguimos proporcionar a eles são duas molas propulsoras fundamentais para a marca hoje em dia”, conclui.