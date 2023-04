APAS SHOW prepara sua maior edição com foco em inovação e bem-estar

Após dois anos inativa, em razão da pandemia, e a volta em uma edição grandiosa em 2022, a APAS SHOW deve crescer ainda mais neste ano. A maior feira supermercadista do mundo e o maior evento de alimentos e bebidas das Américas deve não apenas quebrar o recorde de visitantes, como também, sob o conceito “Além de Alimentos”, ampliar os horizontes, se aproximando de temas como inovação, sustentabilidade e qualidade de vida.

A expectativa é de que o Expo Center Norte, em São Paulo, receba 120 mil visitas durante a feira, que acontece de 15 a 18 de maio. Se confirmado, o número será 7,6% superior ao registrado no ano passado, quando o evento somou 111,5 mil visitas.

Conforme a temática definida para a 37ª edição, a APAS SHOW planeja apresentar tudo o que é relevante para o setor supermercadista, desde alimentos e bebidas até tecnologia e inovação, passando por equipamentos, logística, infraestrutura e finanças, entre outros recursos, estratégias e maquinário importantes para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, sejam físicos ou digitais.

Em um espaço de 77 mil metros², mais de 850 expositores – cerca de 200 internacionais – devem apresentar equipamentos com foco em redução de custos e sustentabilidade, como iluminação apropriada para cada ambiente, carrinhos sofisticados que escaneiam os produtos e agilizam os processos de verificação de preços e pagamento das compras, entre outros.

Segundo Correa, como as margens de lucro dos supermercados são apertadas, os empresários precisam buscar formas de diminuir as despesas operacionais. “No final, o custo é do consumidor. Se não baixar na origem, na essência, na inteligência, na gestão do negócio, é impossível ser mais barato por simplesmente querer. É preciso ser mais competitivo – e para os consumidores é muito bom”, ressalta o diretor-geral da Apas.

CONGRESSO SUPERNOVA

Uma explosão de possibilidades

Além da feira de expositores, o evento conta com um congresso no qual 92 palestrantes e painelistas vão debater os rumos do setor, as tendências de mercado e as inovações tecnológicas que podem aprimorar as operações dos estabelecimentos comerciais.

Na prática, o Congresso de Gestão, promovido em parceria da Curadoria do Centro de Excelência em Varejo da Fundação Getúlio Vargas (FGVCev) e da Eventoria.com.vc, ocupa o grande auditório do Expo Center Norte e mais seis auditórios temáticos (Dimensão Humana, E-commerce, Expansão Digital, Novos Formatos, Transformação Estratégica e Varejo Físico).

O tema central das discussões deste ano será o conceito de SuperNova – cunhado pelo vice-presidente da consultoria WD Partners, Lee Peterson, que estará no evento –, que traça um paralelo entre a explosão de uma estrela, a criação de novas galáxias e a hipersegmentação que vem acontecendo com o varejo no século 21.

O evento também deve propiciar negócios entre empresas brasileiras e estrangeiras. Diversos empresários foram convidados após a Apas ter promovido, em fevereiro e março deste ano, a Ronda Latinoamérica em países da região. “Estimamos que, durante o evento, sejam gerados negócios da ordem de R$ 14 bilhões”, aponta Correa.