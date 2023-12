Empresa de soluções tecnológicas do segmento de energia cria conexão entre eletromobilidade e redes

Diante dos crescentes apelos globais por sustentabilidade – com o objetivo de combater as alterações climáticas –, a mobilidade elétrica se estabelece como um dos processos mais importantes para reduzir as emissões de gases do efeito estufa (GEE), principal causador do aquecimento global. O tema é urgente e foi um dos destaques dos debates na 28ª edição da Conferência das Nações Unidas para o Clima (COP-28), realizada entre 29 de novembro e 12 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes, com líderes de empresas e governos, buscando estabelecer ações e acordos para a implementação das metas de redução desses gases.

Aliada às questões ambientais, a eletrificação de veículos é a principal forma de reduzir os impactos da emissão de combustíveis fósseis no meio ambiente, e a energia renovável é a grande parceira do desenvolvimento do segmento de carros elétricos no Brasil.

Nesse cenário, a Voltta, uma empresa de soluções tecnológicas para energia, surge com soluções que proporcionam o fornecimento de energia de fontes renováveis por meio do Mercado Livre de Energia (também denominado Ambiente de Contração Livre, ACL) e oferece ainda uma plataforma com soluções para a gestão de recarga elétrica veicular, operando a infraestrutura de eletroabastecimento e gestão de contratos de energia.

Eletrificação de veículos é a principal forma de reduzir os impactos da emissão de combustíveis fósseis no meio ambiente

Uma dessas soluções é a eMobility, que faz a gestão dos carregadores para veículos, provendo análise de dados, meios de pagamento, entre outros, e proporciona um hub de integrações aos diversos CPOs (sigla em inglês para empresas que operam os carregadores de veículos elétricos) existentes no mercado. Já a solução eNergy permite a aquisição de energia limpa por meio do ACL.

A empresa também disponibiliza pacotes de energia com I-REC (International Renewable Energy Certificate), um sistema que permite a certificação e rastreabilidade da energia renovável gerada, ajudando assim o Brasil a cumprir suas metas ambientais e fortalecendo as estratégias ESG das empresas.

Mercado Livre de Energia

Com o movimento de eletrificação da frota de automóveis, surge uma nova oportunidade, a de consumo de energia elétrica de fontes renováveis, em especial a solar fotovoltaica e a eólica, uma vez que o uso de veículos híbridos plug-in ou 100% elétricos potencializará esse consumo.

O grande apelo gerado pela produção de veículos elétricos está em sua capacidade de reduzir os impactos ambientais, já que o setor de transportes é um dos principais emissores de gases de efeito estufa.

Nesse sentido, a Voltta também opera para ajudar seus clientes a ingressar no ACL, modalidade que permite escolher o fornecedor de energia, ter previsibilidade de custos, utilizar energia de fontes renováveis e obter mais economia, que, em alguns casos, pode passar de 30%.

Parceria ampla

A Voltta nasceu para ser o ambiente em que vendedores em potencial de energia elétrica para veículos podem ser encontrados facilmente pelos interessados, em uma plataforma única. “É a oferta se encontrando com a demanda em um mesmo lugar, permitindo que os interessados não tenham que lidar com uma série de aplicativos e se vejam obrigados a fazer contatos e negociar com diferentes fornecedores”, explica Rodrigo Batista, diretor de Tecnologia e um dos fundadores da empresa.

Funcionando como um marketplace, a plataforma, que tem aplicação mobile e web, já conquistou diversos clientes, como shoppings, estacionamentos, condomínios, locadoras de veículos, transportadoras e empresas dos mais diversos setores que têm frotas de veículos elétricos.

Hoje a Voltta já possui mais de 61 mil horas de recargas e evitando o lançamento de mais de 372t CO2 (toneladas de dióxido de carbono) na atmosfera.

Fundada em 2022 e sediada em Taubaté (SP), a Voltta surgiu de uma iniciativa desenvolvida a partir de 2019. A startup passou também pelo Cubo Itaú e pelo IdeiaGov e foi apresentada durante a COP-26, realizada no final de 2021 em Glasgow, na Escócia.