Espaço afetivo, MorumbiShopping aposta em novidades para manter conexão com público

Um dos mais tradicionais centros comerciais de São Paulo, o MorumbiShopping tem buscado se manter como um espaço democrático por meio de estratégias que permitam à empresa consolidar a proximidade com diversos perfis de consumidores, combinando mais de quatro décadas de tradição com inovações constantes nas atividades oferecidas e nos espaços em funcionamento.

Essas ações envolvem a presença de uma ampla variedade de lojas, bem como uma programação voltada para diferentes públicos, que também são atraídos pela diversidade de opções gastronômicas oferecidas em seus espaços de alimentação. Além disso, o shopping mantém uma estreita relação com a comunidade local.

MorumbiShopping conta com ampla variedade de lojas e programação voltada para diferentes públicos Foto: ShoppingMorumbi/Divulgação

“Com 41 anos de história, estamos constantemente em busca de atualizações para o nosso mix de lojas, sempre atentos às opiniões dos consumidores. Estamos sempre nos reinventando e inovando, introduzindo novidades no nosso mix, um atributo muito forte que atende a todas as demandas”, explica Livia Franciss, superintendente do MorumbiShopping.

Construção de memória afetiva

A combinação da longa trajetória do estabelecimento com a inovação o colocou na vanguarda de iniciativas que marcaram gerações, como a realização da semana de moda MorumbiFashion e a criação de espaços gastronômicos exclusivos. Mais recentemente, o shopping realizou ações igualmente marcantes, como exposições imersivas e eventos de adoção de pets.

“Em 41 anos, abrangemos diversas gerações e construímos uma memória afetiva com momentos como a patinação, a primeira área de moda e a criação do nosso espaço gourmet, um dos pioneiros no País. Estamos atentos à construção da história dos nossos clientes”, diz a superintendente.

Com 506 lojas de diversos segmentos, incluindo Animale, Apple, Louis Vuitton, Puma, Ricardo Almeida, Oakley, Sephora, além das âncoras C&A, Renner, Riachuelo e Zara, espalhadas por quase 56 mil m² de ABL (área bruta locável), o MorumbiShopping tem mantido sua relevância e proximidade com os consumidores por meio de atualizações constantes em seu portfólio.

Não à toa, já foram realizadas cinco expansões e já está em andamento um plano para uma sexta, com lançamento previsto para 2024 e conclusão em 2025. Essa expansão será mais um esforço de adaptação a novos conceitos para centros comerciais e aos desejos do público, um olhar que tem marcado a trajetória do shopping desde sua criação, com adaptações tanto físicas quanto em seu mix de marcas. “Estamos em uma região com públicos diversos, em uma área densamente povoada. Realizamos pesquisas constantes para entender o que eles desejam. A ideia é atender todos os públicos”, explica Livia.

Localizado na zona sul de São Paulo, o local passou por cinco expansões e prepara-se para a sexta Foto: MorumbiShopping/Divulgação

Essas atualizações também estão alinhadas com a adaptação a novos comportamentos dos frequentadores, percebidos no pós-pandemia, levando os shoppings a ampliar seu status como espaços de lazer para a família. “Estamos vendo que o shopping passou a ser visto principalmente como um local para passeios e entretenimento em família”, avalia.





Cuidado além dos aspectos comerciais

No âmbito dessas mudanças na demanda do público, o pioneirismo do MorumbiShopping inclui o aumento da realização de exposições desde o fim da década passada, oferecendo uma opção de acesso à arte para seus frequentadores. “As exposições se tornaram passeios para diversos públicos, com foco na divulgação do conhecimento”, afirma Livia.

Assim, o MorumbiShopping acredita que tem conseguido levar o conhecimento artístico a mais pessoas, reforçando sua atuação democrática. “As exposições imersivas representam uma evolução da arte estática. Tornar a arte mais democrática é um de nossos lemas e, por isso, trazemos o museu para o shopping de forma mais agradável”, destaca a superintendente.

No caso das exposições, o shopping prioriza o ineditismo. Um exemplo foi a imersiva Beyond Van Gogh, que estreou no Brasil em 2021 e recebeu mais de 400 mil visitantes. O centro comercial acredita que isso é um exemplo de possibilidade de acesso a novos públicos, como imagina acontecer atualmente com a exposição O Mundo dos Dinossauros.

“As exposições também contribuem para a construção de uma relação emocional com o shopping, proporcionando momentos de aprendizado e felicidade. Isso se renova com as novas gerações”, comenta a executiva do MorumbiShopping, que no ano passado gerou aproximadamente R$ 2,53 bilhões em vendas realizadas a seus 16,3 milhões de visitantes.

Além de sua estrutura, o MorumbiShopping tem buscado fortalecer os laços com a comunidade. Há mais de cinco anos, adotou a Praça do Sol Peres, realizando uma obra que trouxe diversas melhorias para uma área de 8.000 m² ao lado do centro de compras. Essas melhorias incluem passeios arborizados com bancos, circuito de aparelhos de ginástica, espelho d’água com fontes, duas áreas reservadas para atividades com pets, mesas para piqueniques, fontes, área de brinquedos infantis, Wi-Fi, iluminação fotovoltaica e paisagismo com espécies variadas.

Portanto, com mais de quatro décadas de atuação, o MorumbiShopping busca se apresentar como um espaço que vai além de um simples centro de compras. “É um lugar onde o público sempre encontrará novidades e se sentirá em casa. O shopping nunca parou de evoluir, atraindo constantemente o público para um ambiente moderno”, conclui a superintendente.