FSB compra a agência JotaCom e prevê fechar 2022 com receita de R$ 400 milhões

O grupo de comunicação FSB anunciou nesta quarta-feira, 10, a compra da agência JotaCom, por valor não revelado. A companhia afirmou, no entanto, que, ao incorporar a JotaCom, seu faturamento chegará a R$ 400 milhões em 2022. Mais conhecido pela atuação em relações públicas, a FSB diz que, com a aquisição, trará para dentro de casa conhecimentos como o trabalho com tecnologia, inteligência de dados e planejamento de comunicação.

Cooperativa Sicredi está entre os atuais clientes da JotaCom Foto: Alex Silva/Estadão

“A chegada da JotaCom é mais um passo na consolidação da FSB Holding no mercado de comunicação. Essa é a sétima marca dentro do nosso portfolio, que inclui Loures, Giusti, Instituto de Pesquisa, F5, Beon e Bússola. Consolidando todas as empresas da holding, a previsão é fechar o ano com cerca de R$ 400 milhões de receita”, disse Marcos Trindade, CEO da FSB holding, em comunicado.

Continua após a publicidade

Fundada por Jurgis Figueiredo, em 2005, a JotaCom emprega mais de 100 profissionais e atualmente tem como clientes companhias como SulAmérica, Duolingo, EspaçoLaser, Privalia e Sicredi. Apesar de agora fazer parte do grupo FSB, a JotaCom continuará com sua atuação independente.