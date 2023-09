Kwai celebra criadores e parceiros na primeira edição do Prêmio Kwai

Com mais de 48 milhões de usuários, o aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos Kwai é um dos mais populares do mercado, posição alcançada em apenas três anos de trajetória no Brasil. Uma história construída por meio do apoio de milhões de usuários, criadores de conteúdo e parceiros no País. Reconhecer e celebrar essa história de sucesso é o objetivo da primeira edição do Prêmio Kwai, que divulgará os vencedores no dia 26 de setembro, em evento marcado para o Auditório do Ibirapuera, em São Paulo.

O prêmio é dividido em quatro categorias e reconhece criadores de conteúdo, artistas, agências e marcas que se destacaram no aplicativo durante o ano e ajudaram a construir a história de sucesso do Kwai. “É um momento para reconhecer os talentos nacionais, mas também celebrar a inovação, criatividade e o crescimento do aplicativo no País. Estamos empolgados por reunir todos que brilham e fazem parte dessa jornada, e por compartilhar este momento especial em uma grande celebração”, comenta Claudine Bayma, diretora-geral do Kwai Brasil.

Leia também

Várias iniciativas explicam o rápido crescimento do aplicativo no Brasil. Uma das mais exitosas é o projeto de mininovelas TeleKwai, lançado no ano passado. Entre março de 2022 e abril de 2023, o Kwai investiu mais de US$ 52 milhões apenas em seu programa de parcerias com criadores de conteúdo, com destaque para o TeleKwai. O investimento atingiu mais de 32 mil criadores de conteúdo, que durante esse período produziram cerca de 6,7 milhões de vídeos, alcançando 185 bilhões de visualizações.

Kwai divulgará os vencedores no dia 26 de setembro, em evento no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo Foto: Kwai/Divulgação

“Esses resultados são um reflexo do nosso compromisso em fornecer uma plataforma democrática e de qualidade para os usuários, bem como do talento e dedicação dos nossos criadores de conteúdo parceiros. Estamos ansiosos para continuar a fortalecer nosso relacionamento com a comunidade de criadores e expandir, ainda mais, nossa presença no mercado brasileiro”, afirma Claudine, acrescentando que a expectativa é de que o Prêmio Kwai estimule ainda mais o trabalho dos criadores de conteúdo, promovendo parcerias criativas.

Projetos especiais e parcerias

A história da rápida expansão do Kwai no Brasil também passa pela exploração de oportunidades em categorias como música, esportes e games. A aposta em grandes parcerias e projetos especiais gerou elevado engajamento com os usuários por meio de conteúdos exclusivos como transmissões ao vivo de modalidades esportivas, como futebol (com o patrocínio ao Brasileirão e às seleções nacionais de futebol), eSports e eventos musicais, com livestreamings durante as festividades de carnaval e São João. “Reconhecemos o potencial dessas categorias e estamos investindo recursos significativos para desenvolver atividades e conteúdos exclusivos que atendam às necessidades e interesses dos usuários nessas áreas”, destaca Claudine Bayma.

A cerimônia do Prêmio Kwai terá no comando a apresentadora Kenya Sade e o humorista Ed Gama, além da performance musical da cantora Pocah. São quatro categorias a ser premiadas. Na TeleKwai, há várias subcategorias, como Melhor Atriz, Melhor Ator, Melhor Revelação e Melhor Roteiro Original. As outras três categorias principais são: Estrela Kwai, para o artista ou celebridade que produz conteúdo na plataforma; Kwai Top 100, para os 100 criadores que produzem conteúdo original de alta qualidade e desempenho no aplicativo; e o Tamo Junto, que premia as melhores agências de conteúdo parceiras do ano, que estiveram em campanhas com marcas e projetos comerciais.

O evento será transmitido pelo perfil oficial do Kwai.