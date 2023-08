LG comemora 10 anos de liderança em TVs OLED

Há uma década, a LG ostenta uma marca de respeito: segundo a consultoria Omdia¹, é líder global de mercado quando o assunto são TVs com a tecnologia de telas OLED, a mais avançada da atualidade. Para comemorar a data, a empresa está lançando no Brasil os novos modelos LG OLED evo C3 e LG OLED evo G3, trazendo telas mais brilhantes, níveis intensos de preto e forte uso de inteligência artificial para tornar cada aparelho mais personalizado para os usuários.

Apresentadas na Casacor 2023, as duas linhas já estão à venda no Brasil com tamanhos que vão de 42 a 83 polegadas na série C3 - a série G3 está disponível em 55′' e 65′'. Todos os aparelhos têm resolução 4K, sistema webOS, conectividade com Amazon Alexa, além de recursos de inteligência artificial da plataforma ThinQ, da LG. “Estamos sempre em busca de novos recursos e sofisticação para agradar ao consumidor brasileiro”, diz Sonah Lee, Head de Marketing da LG no Brasil.

Ao contrário de tecnologias como LED e LCD, que usam iluminação atrás dos painéis, as telas OLED têm pixels com iluminação própria. Quando a TV está ligada emitindo cores, eles conseguem emitir tons mais vivos – e a G3, por exemplo, pode alcançar até 70% mais de brilho do que uma TV OLED convencional.

Ao exibir uma cena com tons pretos, a TV desliga as luzes desses pixels, o que faz com que a escuridão seja mais intensa do que nos aparelhos com retroiluminação. As TVs OLED são feitas com uma tecnologia que vem melhorando a cada dia e na qual a LG é especialista – globalmente, várias marcas usam as telas da LG Display em seus televisores.

Novos modelos possuem telas mais brilhantes e forte uso de inteligência artificial Foto: LG

Os novos modelos do line-up de 2023 também trazem diferenciais para a personalização pelos usuários. A atualização do sistema webOS traz agora um menu com cartões prontos para as diferentes necessidades de uso, como home office, música, cinema ou games, além de permitir a customização de diversas configurações.

Som e imagem, por sua vez, podem ser regulados com inteligência artificial, que aprendem com os gostos de quem assiste e também com os conteúdos mais acessados. “São modelos que mostram, ao mesmo tempo, a inovação e a elegância do design premium que a LG tem. Estamos sempre pensando no futuro”, afirma a Head de Marketing da LG no Brasil.

